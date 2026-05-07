В Калуге задержали подозреваемого в убийстве чемпиона России Дмитрия Исаева

Спортсмена застрелили из охотничьего ружья.

Подозреваемого по делу об убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева задержали в Калуге. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Спортсмен погиб в ночь на 7 мая. По предварительным данным, в Исаева выстрелили из охотничьего ружья. Информация о дате и месте похорон пока не раскрывалась. После произошедшего возбудили уголовное дело.

До этого 5-tv.ru писал, что знакомый спортсмена по имени Роман раскрыл подробности произошедшего. Мужчина сообщил, что убийство произошло ночью, однако кто именно совершил преступление и какие мотивы могли быть у нападавшего, неизвестно.

По словам собеседника, Исаев ни с кем не конфликтовал. Спортсмен оставался доброжелательном, позитивным и порядочным человеком. Знакомый рассказал, что Исаев выступал в дисциплинах кроссфит и функциональное многоборье, стал чемпионом России в 2023 году, а также работал тренером и охранником в крупной частной компании.

После гибели спортсмена соболезнования опубликовал коллектив клуба, в котором работал Исаев. Коллеги в сообщении назвали выразили поддержку родным и близким Дмитрия.

