Фицо прилетит новым маршрутом на парад Победы в Москву

Фицо полетит в Россию через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует прилететь в Москву на мероприятия ко Дню Победы 9 Мая транзитом через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. Об этом сообщил портал Marker со ссылкой на источник в МИД Словакии.

По данным издания, Прага, Берлин, Стокгольм и Хельсинки не стали возражать против пролета словацкой делегации через свое воздушное пространство по пути в Россию.

Ранее власти Литвы, Латвии и Эстонии отказали Братиславе в возможности использовать воздушное пространство своих стран для перелета борта словацкого премьера в Москву. После этого маршрут делегации пришлось скорректировать.

Как сообщал 5-tv.ru, помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил приезд Фицо в Москву на парад Победы.

При этом ранее из-за ограничений со стороны стран Прибалтики у Фицо возникли сложности с авиамаршрутом. Вопрос мог также коснуться Польши, однако глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что, насколько ему известно, эта проблема уже перестала существовать. Подробности он не привел.

Дипломатические источники допускали, что словацкий премьер выберет путь в обход польского воздушного пространства. Также не исключался вариант поездки в Москву на автомобиле.

Парад Победы на Красной площади пройдет 9 мая и будет посвящен 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны России, в нем примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений и отдельных родов войск Вооруженных сил РФ. Генеральная репетиция парада запланирована на 7 мая.

