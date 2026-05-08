Путь к режиссуре у популярного актера стал способом не только обрести контроль над смыслом, но и объединить вокруг себя единомышленников.

Премьера дебютного режиссерского фильма «Кукла» стала для Егора Бероева не просто новым этапом в его карьере, а глубоко личным высказыванием. В большом интервью 5-tv.ru на премьере картины режиссер и актер рассказал, почему не мог доверить эту историю никому другому, как искал главную героиню, почему не считает свой дебют риском и зачем сегодня зрителю нужно «светлое кино» даже о самых тяжелых темах.

История, которую нельзя делегировать

Путь к режиссуре у Егора Бероева оказался не столько осознанным выбором, сколько внутренней необходимостью. За годы актерской карьеры он не раз наблюдал за процессом создания кино с разных сторон, но, по его словам, этого было недостаточно — в какой-то момент появилось ощущение, что есть темы, о которых он обязан высказаться сам.

«Я не выбирал. Так сложилась жизнь. Я давно хотел сделать что-то сам. И это не так, что режиссер думает: „Вот стану режиссером, а потом подумаю, что снять“. У меня было по-другому», — подчеркивает Бероев.

Фильм «Кукла» стал именно таким высказыванием. Это не история, созданная «под задачу» или рынок, а личный материал, который, по признанию самого Бероева, невозможно было передать другому автору.

Работа над сценарием оказалась, пожалуй, самым болезненным этапом. Несмотря на попытки привлечь профессиональных сценаристов, режиссер так и не смог найти форму, которая бы точно отражала его внутреннее ощущение:

«Процесс написания сценария был очень сложным. Я обращался к разным сценаристам, и все никак не получалось. И пришлось писать самому. Несмотря на то, что я совсем это не умею».

В этом решении, как ни парадоксально, и родилась главная сила фильма — его искренность. Бероев подчеркивает, что в данном случае важнее была не идеальная драматургия, а честность.

«Та степень искренности и погруженности в историю, она здесь имеет место более, чем профессионализм», — подчеркивает молодой режиссер.

Сюжет картины затрагивает тяжелые и сложные темы — материнство в условиях изоляции, судьбы женщин, оказавшихся в заключении, детство без опоры. Идея родилась после сильного личного впечатления Бероева от поездки в Суздаль, когда он посетил монастырь, где жили девочки, родившиеся в местах лишения свободы, у матерей, находившихся в УДО. Эти судьбы стали отправной точкой для сценария.

К слову, Бероев давно занимается благотворительной деятельностью, помогает детям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, а также является соучредителем фонда «Я есть!», поддерживающего людей с особенностями развития. Этот опыт напрямую повлиял на его взгляд на тему и глубину проработки материала.

«Она просто личная. Она про жизнь. Причем во всех отношениях: и про мою жизнь, и про этап жизни, связанный с детским приютом. И вообще про матерей, которые рождают детей в застенках тюрьмы», — добавляет режиссер.

Режиссура как необходимость

Егор Бероев не скрывает: переход в режиссуру стал для него способом обрести контроль над смыслом:

«Возникла необходимость говорить с людьми».

Он объясняет, что актер в кино часто оказывается в позиции исполнителя, не влияющего на общий результат. В режиссуре же появляется возможность формировать среду и собирать команду.

«Как актер я иногда вынужден созерцать какие-то глупости на площадке. А как режиссер я могу набрать команду единомышленников, которые будут понимать и делать что-то, понимая в этом смысл», — уверен Бероев.

Важно и то, что в «Кукле» он выступил сразу в нескольких ролях — режиссера, сценариста и актера. Сам проект стал для него не только творческим, но и личным высказыванием.

Центр вселенной

Отдельной задачей стал поиск исполнительницы главной роли. В итоге выбор пал на молодую актрису Анну Панкратову — для нее этот проект стал крупным экранным дебютом.

По словам Бероева, это был не просто кастинг, а долгий и сложный процесс поиска человека, вокруг которого будет строиться вся картина:

«Сложно очень мы искали главную героиню, потому что все держится вокруг нее. Вся картинка собирается вокруг нее, и все другие актеры привязаны к ней».

Создателям была нужна особая актерская природа — юная, но волевая, внешне хрупкая, но внутренне сильная. Эту редкую комбинацию они нашли в студентке Московского хореографического колледжа Анне Панкратовой.

Интересно, что на момент кастинга девушка не планировала актерскую карьеру: она училась на третьем курсе, готовилась к экзаменам и танцевала в балете. Утверждение на главную роль стало для нее неожиданностью.

Интересно, что сам режиссер не считает этот выбор рискованным — напротив, он убежден, что риск был бы в другом:

«Рискнуть я бы рискнул, если бы взял известную актрису. А здесь нет риска. Здесь есть правила игры, которые вложили в меня мои педагоги. Я понял, что актерский режиссер. Для меня первое место — это актер с его мыслями, с его глазами, с его личными переживаниями в кадре».

Именно это и подтвердила Панкратова, не просто выполнив задачу, но и превзойдя ожидания режиссера.

«Она предложила то, что я даже не думал. Это как самородки», — подчеркивает Бероев.

К слову, чтобы максимально точно передать образ, актриса провела серьезную подготовительную работу. Она посещала СИЗО, общалась с заключенными женщинами, читала книги о тюремной жизни.

Особое внимание она уделила реальным историям матерей, родивших детей в заключении — изучала их поведение, мимику, манеру речи. Этот опыт стал основой ее экранного перевоплощения.

Честность как главный принцип

Одним из ключевых понятий, которое Бероев постоянно возвращает в разговоре, становится честность — внутренняя и профессиональная.

«Когда рядом человек, который максимально предельно честен, он как камертон — и других обязывает к этому», — обращает внимание на ключевые принципы режиссер.

Именно это качество, по его мнению, сегодня часто теряется в индустрии, где актеры и режиссеры начинают ориентироваться на внешние эффекты.

В «Кукле» же он сознательно стремился к обратному — к максимальной внутренней правде.

Сложные темы — светлый результат

Съемки фильма проходили в реальных, жестких локациях — в том числе в Ростовском СИЗО, Новочеркасске и Азове. Команде пришлось преодолеть тысячи километров — от крымских предгорий до старинных улиц Суздаля.

«Мы снимали в Ростовском СИЗО, в Азовской колонии. Места не очень оптимистические», — вспоминает Егор Бероев.

При этом в картине снимались не только профессиональные актеры. В эпизодах приняли участие люди с ментальными особенностями развития — подопечные благотворительных проектов Бероева.

Однако в процессе работы режиссер осознал, что важно не столько воспроизвести тяжесть среды, сколько изменить внутренний вектор восприятия:

«Потом я понял — не это важно. Нам нужно другой монолог формулировать у зрителя».

Первые показы фильма стали для Бероева важным подтверждением того, что он движется в правильном направлении. Особенно его тронул один конкретный отзыв.

«Одна женщина встала и сказала, что несмотря на суровую тему, это светлое, красивое кино, которое не опускает тебя, а наоборот приподнимает».

Именно такой эффект он и хотел получить — не погружение в безысходность, а попытку дать зрителю надежду.

Камертон правды

Несмотря на то, что фильм стал дебютом, сам Бероев не воспринимает его как пробу:

«Кукла» — это моя отправная точка, мой камертон правды. То, что я не должен предать».

Он говорит о нем как о фундаменте своей будущей режиссерской карьеры, называя родной землей, на которой вырастают другие растения.

Впереди у режиссера уже новые проекты. Один из них — многосерийный фильм «Марик», посвященный жизни после военных действий:

«Это про парня, который вернулся из плена в Мариуполь и работает в скорой помощи. Это про любовь, дружбу, отношения людей».

При этом Бероев подчеркивает: он не планирует уходить в развлекательное кино, а будет говорить со зрителем более народным языком. Главная тема остается прежней — жизнь, которая продолжается после тяжелых событий.

«Как всем вместе жить дальше. Объединяясь вокруг любви, вокруг дружбы, вокруг профессии», — резюмирует Бероев.

Разговор со зрителем

Фильм «Кукла» — это не просто история, а попытка диалога. Диалога о сложных вещах, но без давления, без безысходности. И, судя по реакции первых зрителей, этот разговор у Егора Бероева получился:

«Если будет еще отклик — я буду благодарен. Но то, что уже есть — мне достаточно».

И, возможно, именно в этом и заключается главное достижение дебюта — не в статусе режиссера, а в том, что удалось сказать то, что действительно важно.

