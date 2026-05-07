«Добропорядочный, добродушный человек»: в Калуге убили спортсмена Дмитрия Исаева
Фото, видео: ВКонтакте/LOGOVO ZVERYA | функциональный тренинг/logovozverya_kaluga; 5-tv.ru
Это произошло в ночь на 7 мая.
В Калуге застрелен спортсмен Дмитрий Исаев, об этом в беседе 5-tv.ru. рассказал его друг Роман.
Как отметил мужчина, Исаева убили в ночь на 7 мая. О том, кто это сделал и с каким намерением, данных нет.
«Никаких у него не было конфликтов. Он был добропорядочный, добродушный человек, веселый, позитивный, хорошего уровня спортсмен. Выступал по кроссфиту, функциональному многоборью, выиграл чемпионат России в 2023 году, работал тренером и охранником в какой-то крупной частной конторе», — рассказал друг погибшего.
Роман подчеркнул, что на момент разговора родственники спортсмена могли еще не знать о произошедшем. По его словам, близкие пытались связаться с отцом Дмтирия, чтобы сообщить ему о трагедии.
По данным из сети, выстрел в Исаева был произведен из охотничьего ружья. Дата и места похорон пока что неизвестны.
«Трагически погиб Дмитрий Исаев, наш тренер, атлет, товарищ. От нашего зала приносим свои соболезнования родным и близким!» — написал коллектив клуба, в котором работал спортсмен, в социальной сети «ВКонтакте».
