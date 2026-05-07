Поменялся ролями: почему задержали звездного адвоката Александра Карабанова

Юриста уже заключили под стражу.

В Москве задержан звездный адвокат Александр Карабанов, известный по многим громким делам. Защищал интересы бизнесмена Умара Джабраилова, Яны Рудковской, Евгения Плющенко, семьи Жанны Фриске. Но на этот раз сам стал фигурантом уголовного разбирательства.

По данным следствия, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о взятке в семь миллионов рублей. За эти деньги он обещал помочь клиенту решить вопрос, связанный с уголовным делом о махинациях при поставках для оборонного предприятия. Все детали знает корреспондент «Известий» Александр Меняйлов.

В нашем распоряжении оказалась эта фотография, сделанная в Замоскворецком районном суде — именно там проходило заседание по делу адвоката. Многие коллеги не ожидали, что ситуация дойдет до ареста.

Этот случай связан с другим громким делом — фигурантом по нему стал танцор и победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев. Его подозревают в причастности к хищению имущества на оборонном предприятии. В ноябре 2024 года Леденев обратился к Карабанову за защитой.

«Адвокат убедил мужчину в наличии у него возможности оказать влияние на ход расследования уголовного дела и содействовать к непривлечению к нему уголовной ответственности. В ходе встреч и телефонных переговоров адвокат потребовал передать семь миллионов рублей, из которых два миллиона в качестве аванса, предназначенного, по утверждению Карабанова, для передачи сотрудникам следственных органов», — уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Однако, как утверждает следствие, никаких связей у Карабанова с правоохранительными органами не было. Деньги он получил для личного пользования.

Адвокатское бюро Александра Карабанова расположено в самом центре столицы. После новостей о задержании работа здесь полностью прекратилась. Все закрыто, на звонки никто не отвечает. В дверь вставлено письмо из Верховного суда города Москвы. Получатель — Александр Карабанов

Карабанов — фигура известная. За свою карьеру он представлял интересы многих звездных клиентов: в 2013 году защищал Сергея Полонского, в 2014-м — бойца Александра Емельяненко. Тогда же участвовал в деле Ореховской преступной группировки — как защитник потерпевших.

«И в том числе один из обвиняемых на том процессе был именно Саша Солдат. Я считаю, что каждому человеку надо давать шанс на исправление. Тем более, я смотрел его интервью, в которых он, в принципе, рассказывает уже о своем быте, о своих мыслях. У него началась уже некая социализация», — сказал адвокат Александр Карабанов.

Александра Карабанова заключили под стражу на два месяца. Алексей Леденев отправлен под домашний арест до 12 мая.

