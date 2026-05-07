Собравшиеся почтили память всех, кто отдал жизни в борьбе с нацизмом.

По всей стране в преддверии Дня Победы проходят памятные мероприятия. В Петербурге возложили цветы к обелиску «Городу-герою Ленинграду». Местные жители несли к монументу красные розы и гвоздики. Собравшиеся минутой молчания почтили память тех, кто отдал свои жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Эта церемония проходит ежегодно. Памятник установили на площади Восстания в 1985 году к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в поселке Шатурторф в Подмосковье при поддержке партии «Единая Россия» зажгли Вечный огонь в сквере у мемориального комплекса, посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны. После церемонии прозвучал гимн РФ и прошло возложение цветов.

В годы войны предприятия торфяной промышленности и энергетики Шатурторфа обеспечивали стабильную работу энергосистемы, в том числе снабжение столицы, поэтому история поселка неразрывно связана с трудовым и военным подвигом страны. В преддверии Дня Победы у мемориала провели полную реконструкцию по народной программе партии.

