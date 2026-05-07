«Бессмертный полк» в России в этом году пройдет в электронном формате
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Очные шествия уже состоялись в ряде зарубежных стран.
Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году состоится исключительно в электронном пространстве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Бессмертный полк будет в ином формате, в электронном формате. Он будет в очном формате в ряде других стран, где по-прежнему проявляют огромный интерес к «Бессмертному полку“», — заявил Песков.
Массовые уличные шествия в российских городах вновь уступят место цифровым портретам героев.
Очные акции проходят за рубежом. Во Франкфурте-на-Майне шествие, которое было 2 мая, завершили минутой молчания в память о павших.
В центре Вашингтона прошли акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка», их посетили сотрудники российской дипмиссии, их семьи, соотечественники и неравнодушные американцы.
В День Победы, 9 мая, аналогичная акция развернется в Великобритании — там ожидают до двух тысяч участников.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как в столице прошла репетиция воздушной части парада Победы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.