ФСБ рассекретила документы с показаниями последнего командующего обороной Берлина

По словам Гельмута Вейдлинга, когда он последний раз видел Гитлера, тот выглядел как живой труп.

ФСБ опубликовала рассекреченные архивные документы с показаниями последнего командующего обороной Берлина в 1945 году.

Генерал Гельмут Вейдлинг сдался в плен 2 мая. Он рассказал, что, когда видел Гитлера в последний раз, тот выглядел как живой труп. Его руки тряслись, голос был едва слышен. Фюрер говорил о приближении двух армий, которые должны были уничтожить советские войска. Но по мнению задержанного, оборона столицы Третьего рейха была обречена на провал.

У нацистов не было ни воды, ни электричества, ни боеприпасов. 30 апреля Гитлер покончил с собой. Его труп сожгли в саду Императорской канцелярии в одной из воронок от снаряда.

Новость о смерти Гитлера какое-то время держали в тайне, и Сталин был единственным, кому об этом доложили. Весь остальной мир узнал об этом позднее.

