В Амстердаме стюардесса была госпитализирована из-за хантавируса

Фото: Reuters/Nicolas Economou

Сотрудница авиакомпании оказалась в изоляции после контакта с погибшей в ЮАР пассажиркой.

Бортпроводница авиаперевозчика KLM доставлена в медицинский центр Амстердама из-за подозрения на заражение хантавирусом. Сотрудница контактировала с инфекционной больной в ЮАР. Об этом сообщило RTL Nieuws со ссылкой на министерство здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов.

Случай связан с гибелью 69-летней голландки, которая скончалась в Йоханнесбурге на следующий день после того, как ее сняли с рейса по состоянию здоровья. Сейчас у стюардессы наблюдаются легкие симптомы недомогания. Однако врачи поместили ее в специализированный бокс.

Инцидент произошел 25 апреля в Йоханнесбурге перед вылетом самолета в Амстердам. Командир экипажа и бортпроводники приняли решение не брать пожилую женщину на борт из-за ее тяжелого самочувствия, после чего лайнер отправился в Европу без нее.

Министерство здравоохранения подтвердило, что медики забрали стюардессу из дома на машине скорой помощи. По данным экспертов, инкубационный период хантавируса может длиться от нескольких дней до двух месяцев, но чаще составляет от двух до четырех недель.

Тем временем, из-за вспышки инфекции на круизном судне Hondius скончались уже три человека, включая супружескую пару.

Сообщается, что на судне был обнаружен опасный вариант вируса «Андес», который способен передаваться от человека к человеку и вызывает тяжелые поражения легких и сердца.

На самом лайнере остаются заблокированными 146 человек разных национальностей. Судно готовится к переходу из Кабо-Верде к Канарским островам, где местное правительство разрешило произвести швартовку для оказания помощи.

