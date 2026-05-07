В смартфоне соринку видят: подглядывание в чужой телефон грозит сроком

Если человек умышленно подсматривает в чужой телефон, чтобы получить информацию, это может быть расценено как уголовное преступление. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.

При этом, по словам эксперта, нельзя привлекать к ответственности того, кто просто задумался или случайно остановил взгляд на экране мобильника другого человека. Для состава преступления нужен именно умысел на получение чужих данных.

«При этом водораздел проходит в тех случаях, когда сам обладатель этой информации относится к этой информации, как к частной, принимает меры по ее охране», — пояснил эксперт.

Он добавил, что уголовная ответственность наступает, если гражданин целенаправленно изучает чужой гаджет, копирует или запоминает личную информацию без согласия владельца.

Такие действия могут квалифицироваться как нарушение неприкосновенности частной жизни. В этом случае правонарушителю грозят штраф, обязательные работы или даже лишение свободы в зависимости от тяжести.

