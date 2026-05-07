Поразил спокойствием: мужчина пришел в больницу с застрявшим в черепе мачете

Express: мужчина пришел в больницу с застрявшим в черепе мачете

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Он листал ленту новостей, пока ждал помощи.

В Индии молодой человек по имени Исма пришел в травматологическое отделение муниципальной больницы с огромным мачете, застрявшим в черепе. Об этом сообщило Express.

На пострадавшего напали с использованием орудия, известного в Индии под названием «койта». Речь идет о массивном изогнутом лезвии, которое обычно применяют для вырубки густой растительности или колки кокосов.

Несмотря на то, что холодное оружие глубоко вошло в левую часть головы, мужчина сохранял поразительное самообладание и невозмутимо листал ленту новостей в телефоне.

Свидетели происшествия отметили, что Исма находился в полном сознании и сидел прямо, ожидая помощи специалистов. По результатам медицинского обследования выяснилось, что лезвие проникло сквозь кости черепа и вошло в мозг примерно на 3,8 сантиметра.

Нейрохирургическая бригада провела экстренную операцию под общей анестезией. Удивительно, но первичные тесты не выявили у пациента явных неврологических нарушений, которые могли бы возникнуть при столь тяжелой травме головы.

После успешного завершения операции Исма пришел в себя и был переведен в отделение интенсивной терапии для дальнейшего наблюдения. Состояние раненого оценивается как стабильное, наблюдается положительная динамика выздоровления.

Местная полиция начала расследование обстоятельств жестокого нападения.

