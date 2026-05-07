Стрелявший в подростка на питбайке мужчина предстанет перед судом

Стрелявший в ребенка на питбайке мужчина из Ставропольского края предстанет перед судом. Расследование уголовного дело завершено, материалы будут рассматриваться по существу. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел днем 9 марта 2026 года. Мужчина находился у себя дома и из окна произвел выстрел из пневматической винтовки с прицелом в сторону двух мальчиков, проезжавших мимо на питбайке.

Пуля попала в голову 11-летнему ребенку — у него диагностировали проникающее ранение в область левого глаза. Благодаря оперативной помощи врачей мальчик выжил. Второй подросток не пострадал.

После случившегося подозреваемый попытался скрыть улики: он спрятал оружие в хозяйственной постройке. Однако винтовку вскоре нашли сотрудники правоохранительных органов и изъяли.

Мужчину задержали, а затем по решению суда отправили под стражу. Во время допроса он заявил, что причиной его поступка стало раздражение из-за шума проезжающего транспорта.

Следствие собрало необходимую доказательственную базу, и теперь дело направлено в суд. Обвиняемому вменяется покушение на убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений.

