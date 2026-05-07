«Были в отчаянии»: пропавшие в Карачаево-Черкесии туристки рассказали о спасении

Девушки не сразу поняли, что их пришли вызволять из беды.

Пропавшие в Карачаево-Черкесии и найденные ранее живыми туристки Виктория и Дарья в беседе с пресс-службой МЧС рассказали о том, как проходило их спасение.

Девушки в данный момент находятся в поселке Архыз на базе ведомства и готовятся вернуться домой.

По словам туристок, спасатели МЧС обнаружили их на перевале Озерный Архызский. В тот момент погода в горах резко ухудшилась: было пасмурно, шел снег, дул сильный шквальный ветер. Девушки укрылись под дождевиком и ждали, когда непогода пройдет.

Одна из туристок рассказала, что сначала услышала вдалеке крики, но не сразу поняла, что это люди. Девушки подумали, что им могло показаться или что рядом проходит другая группа. Позже они различили голоса, а затем услышали свои фамилии. Тогда и стало ясно, что к ним пришли на помощь.

Спасатели уточнили состояние туристок и помогли им безопасно спуститься. Девушки отметили, что не нуждались в медицинской помощи и очень высоко оценили работу сотрудников МЧС.

«Работа просто на пять из пяти. Замечательно, быстро, качественно, внимательно. Внимательно, да. Безопасно, главное», — сказали они.

Также туристки поблагодарили спасателей за помощь и признались, что к моменту встречи с ними уже были в отчаянии.

«И слава богу, что на земле. Да, теперь все. Большое спасибо за работу МЧС, просто низкий поклон, потому что в тот момент мы реально уже были в неком отчаянии», — добавили девушки.

По данным источника 5-tv.ru, Викторию и Дарью нашли на высоте около 2,4 тысячи метров в районе озера Любви. После обнаружения спасатели сопроводили их до ближайшего населенного пункта Маруха.

Известно, что Виктория и Дарья вышли в горы вдвоем 24 апреля из города Теберды в Карачаевском районе. По маршруту протяженностью около 60 километров они должны были добраться до поселка Архыз в Зеленчукском районе 3 мая, однако перестали выходить на связь.

Тревогу подняли родители девушек. Мать одной из туристок рассказывала 5-tv.ru, что дочь успела позвонить ей и попросила связаться с МЧС. По имеющимся данным, сами девушки также пытались выйти на спасателей и просили помочь им со спуском, но после этого связь с ними оборвалась.

