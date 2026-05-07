Ученый из НАСА трижды пережила клиническую смерть и увидела загробный мир

Экс-ученый НАСА Ингрид Хонкала заявила, что трижды пережила состояние клинической смерти и каждый раз видела иную реальность, где все сущее взаимосвязано. Об этом сообщил Yahoo News.

По словам 55-летней женщины, этот мистический опыт не был галлюцинацией, а ощущался как погружение в более глубокий слой мироздания, существующий вне физических чувств. Она отметила, что в такие моменты ее сознание становилось обширным и интеллектуальным, полностью отделяясь от телесной оболочки.

Хонкала описала свои путешествия в книге «Умирая, чтобы увидеть свет», где подчеркнула, что границы личности за пределами жизни полностью стираются.

Первый случай произошел с Ингрид в возрасте двух лет, когда она упала в бак с ледяной водой в Колумбии. Она рассказала, что после первичной паники ощутила глубокое спокойствие и тишину.

«Паника исчезла, и ее сменило всепоглощающее чувство покоя. Казалось, мое осознание отделилось от тела», — поделилась Хонкала.

В этом состоянии она якобы увидела свою мать, идущую на работу, и смогла передать ей мысленный сигнал о помощи. Мать вовремя вернулась домой и реанимировала дочь.

Позже Ингрид столкнулась со смертью в 25 лет после аварии на мотоцикле и в 52 года из-за критического падения давления во время хирургической операции.

Хотя скептики объясняют подобные видения биологическими процессами в умирающем мозге, Хонкала настаивает на фундаментальном характере пережитого.

По ее мнению, сознание не является продуктом работы мозга, а представляет собой нечто первичное. Исследовательница утверждает, что именно духовное пробуждение подтолкнуло ее к научной карьере, так как она хотела изучить природу реальности.

«С этой точки зрения смерть не кажется концом существования; она больше похожа на переход в континууме сознания», — резюмировала она.

Сейчас Ингрид стремится объединить научный подход и духовный опыт. Она полагает, что они исследуют одну и ту же тайну с разных сторон.

