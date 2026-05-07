Спасатели ликвидировали открытое горение в шахте «Алардинская» в Кузбассе

Спасатели ликвидировали открытое горение на шахте «Алардинская» в Кузбассе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Обновление по шахте „Алардинская“: сотрудниками Новокузнецкого ВГСО ликвидировано открытое горение», — сказано в посте ведомства в мессенджере МАКС.

К тушению привлечены 77 человек и десять единиц техники, добавили в ведомстве.

Рано утром 7 мая в шахте «Алардинская» в Кузбассе произошло задымление на глубине 80 метров. Добыча угля была приостановлена. По информации МЧС, в ходе эвакуации на поверхность вывели 110 человек. При этом 16 человек остались внутри шахты для поддержки жизнеобеспечения. Погибших и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в начале апреля в результате атаки ВСУ по шахте «Белореченская» в ЛНР 41 горняк оказался заблокирован под землей из-за полного отключения электричества. Спасателям удалось их переместить на безопасный уровень, где с ними поддерживался постоянный контакт. В ликвидации последствий были задействованы все службы. В частности, они занимались восстановлением энергоснабжения.

