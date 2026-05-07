Ветеринары дали советы, как защитить питомца во время поездки на дачу

Владельцам домашних животных перед поездкой на дачу в майские праздники стоит заранее проверить вакцинацию питомца, обработать его от клещей, подготовить аптечку и позаботиться об идентификации. Такие рекомендации дали специалисты и ветеринарные врачи приютов, о чем написал портал mos.ru.

На майские выходные многие жители едут за город и берут с собой собак и кошек. Однако даже поездка на небольшой период может стать для животного стрессом или обернуться риском для здоровья, если не подготовиться к ней.

Особое внимание специалисты посоветовали уделить прививкам. Ветеринарный паспорт при поездке на личном автомобиле или электричке нужен не всегда, но данные о вакцинации лучше иметь под рукой. В первую очередь это касается прививки от бешенства. Даже на закрытом участке питомец может повстречать диких животных, а также соседских кошек или собак.

Перед выездом на природу владельцу важно проверить срок действия вакцинации, о чем предупредил управляющий одного из приютов Сергей Толоконников. По его словам, ветеринарный паспорт или хотя бы его фото в смартфоне помогут быстрее получить помощь за городом, если она потребуется.

Берегитесь клещей

Еще одна важная мера — защита от клещей. Они особенно активны в мае и могут переносить опасные заболевания. Поэтому обработку своего любимца нужно проводить до поездки на природу.

Ветеринары рекомендовали использовать комбинированную защиту: препараты длительного действия, к примеру, таблетки, а также наружные средства — капли или ошейники, отпугивающие насекомых. После прогулок шерсть и кожу питомца нужно внимательно осматривать.

На даче животное может испугаться новой обстановки и убежать, даже если обычно ведет себя спокойно. В связи с этим на ошейнике должен быть адресник с актуальным номером телефона владельца. Дополнительной мерой безопасности может стать чипирование.

Аптечка для питомца и адаптация на даче

Перед поездкой также стоит собрать дорожную аптечку. В нее можно положить перекись водорода, бинт, энтеросгель, антигистаминные препараты и специальный инструмент для удаления клещей.

Если же питомец впервые оказался на даче, ему нужно время на адаптацию. Специалисты посоветовали не отпускать собаку с поводка в первый день. Лучше вместе с ней пройти по периметру участка, чтобы животное привыкло к новой территории.

Снизить стресс питомца помогут знакомые ему вещи: лежанка, плед или игрушка с привычным запахом. В теплую погоду важно следить, чтобы животное не перегрелось. Особенно это касается тех любимцев, у которых темная шерсть. На участке у собаки или кошки должны быть тень и постоянный доступ к свежей воде.

