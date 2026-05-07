Многоквартирный дом поврежден в Перми в результате атаки беспилотников ВСУ

С эвакуированными жильцами работают психологи.

ВСУ ударили при помощи беспилотников по многоквартирному дому в Перми. Об этом сообщает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«В результате атаки беспилотников в Перми поврежден многоквартирный дом. Жертв нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Жильцы пострадавшего дома эвакуированы. С ними работают психологи», — резюмировал глава региона.

Кроме того, в Пермском муниципальном округе повреждено административное здание, уточняет Махонин.

«В результате пострадал один мужчина, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил губернатор края.

На пострадавших территориях будут оперативно устранены последствия в поврежденных зданиях. Жителей просят сохранять спокойствие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ. Они получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения и баротравмы.

