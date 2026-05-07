Яд вместо защиты: как не отравить питомца средствами от клещей

Фото: www.globallookpress.com/B. Rainer

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Многие владельцы собак и кошек игнорируют инструкции к препаратам.

Средства для борьбы с клещами при несоблюдении правил использования способны стать причиной отравлений у кошек и собак. Об этом сообщил руководитель фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров в беседе с Lenta.ru.

Эксперт подчеркнул, что многие владельцы игнорируют инструкции, превращая защитные препараты в угрозу для жизни питомцев.

Особую опасность представляют капли, которые при попадании в организм через слизывание вызывают тяжелую реакцию. Специалист отметил, что если в доме проживает несколько животных, необходимо исключить их взаимное вылизывание после обработки, так как ядовитые компоненты могут попасть в желудок другого питомца.

«Среди антиклещевых средств очень популярны капли. Они просты в использовании и помогают, в том числе против блох. Однако их следует наносить не на шерсть, а прямо на кожу питомца, причем именно в области холки и за ушами, потому что животные могут отравиться при слизывании капель», — сообщил Балагуров.

Он также напомнил, что противоклещевые ошейники ограничены сроком годности, указанным на упаковке. Их ношение должно быть постоянным для поддержания концентрации действующих веществ.

Другой распространенной ошибкой является неоправданное совмещение разных видов защиты. Например, одновременное использование таблеток и специальных ошейников. По словам Балагурова, если препараты содержат идентичные активные компоненты, возникает риск критической передозировки.

Кроме того, эксперт напомнил о недопустимости применения собачьих средств для кошек, так как их метаболизм сильно отличается.

Владельцам длинношерстных пород стоит учитывать, что антиклещевые ошейники для них малоэффективны из-за отсутствия плотного контакта с кожным покровом.

Для выбора безопасной дозировки, особенно для беременных самок, пожилых особей или котят и щенков, настоятельно рекомендуется предварительная консультация с ветеринарным врачом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.