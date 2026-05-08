Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 11 по 17 мая.

В течение недели энергия начинает постепенно смещаться от приземленного Тельца к живому и многогранному пространству Близнецов. А влияние убывающей Луны хорошо для погашения долгов и завершения старых проектов, анализа ошибок и избавления от всего лишнего на физическом и эмоциональном уровне.

Центральной темой недели по-прежнему остаются финансы и ценности. Солнце в Тельце дает стабильность, спокойствие и активирует вопросы, связанные с деньгами, накоплениями, личными ценностями. Тесная связь светила с Меркурием помогает мышлению обрести силу и ясность.

В этот период часто приходят классные идеи по обретению как дополнительного, так и дохода, связанного с нашими умениями, коммерцией, посредническими услугами. Эффективно используйте эти дни, чтобы навести порядок в бумагах, провести важные переговоры, оплатить долги, составить бюджет, сделать покупки, структурировать знания, пройти обучение и получить практический навык. Информация, особенно имеющая прикладное значение, будет усваиваться легче.

Благоприятный фон от аспекта Солнца и Юпитера еще продолжает действовать и вдохновлять на смелые инициативы, оптимизм и веру в себя. Это время грандиозных возможностей — то, что начато в данный момент, имеет все шансы перерасти во что-то масштабное и значимое.

В отношениях преобладает атмосфера легкости и непринужденности. Парам будет приятно проводить время вместе, если не обременять друг друга излишней эмоциональной тяжестью, а, наоборот, общаться с юмором, находить общие интересы и обмениваться идеями. Гармоничное взаимодействие между Венерой и Марсом приводит наши желания, чувства и действия к интеллектуальному и динамичному выражению, позволяя как влюбленным, так и деловым партнерам легче адаптироваться друг к другу.

Так как Марс в Овне крайне активен, то он не останавливается на одной сфере и требует решительности и борьбы с внутренним бессилием. В соединении с Хироном он поднимает на поверхность душевные раны, связанные с неумением постоять за себя или экологично выражать гнев. И теперь появляются возможности для решения давних конфликтов или проявления силы нестандартным и непривычным для нас способом. Необходимо перестать агрессировать, чтобы замаскировать слабость. Лучше использовать мощный потенциал Марса для установления границ, а не для разрушения.

Ближе к концу недели лунный цикл обнулится. Новолуние в Тельце — знаке, связанном с финансами, стабильностью и материальным комфортом, состоится 16 мая. Поэтому наступает идеальное время составлять финансовые планы, заниматься здоровьем и внешностью, укреплять свои позиции в социуме.

Завершающий аккорд поставит вездесущий Меркурий. Он возвращается в знак своей силы — Близнецы и запускает трехнедельный период легкости в общении, интеллектуальной, информационной и социальной активности 17 мая. Появятся больше новых идей, знакомств, деловых контактов. Мышление ускорится и станет более многозадачным. Поэтому захочется пробовать новые подходы к старым делам, проходить обучающие тренинги, обновить место работы. Но будьте осторожны, так как риск разбрасываться идеями, не доводя их до конца, также повышается.

В течение этой недели практические начинания и интеллектуальный прорыв открывают двери для реализации смелых и инновационных идей.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов плодотворные дни для накопления материальных ресурсов, знаний и навыков. Вы способны к трезвой и рассудительной оценке своих реальных возможностей, что приведет к повышению дохода и чувству собственной значимости. Звезды позволят вам совершить выгодные сделки, получить проекты или подработку. Дополнительный профессиональный навык, полученный в это время, привнесет ощутимый вклад в ваш бюджет.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы включают «турбо-режим». Харизма усиливается, и окружающие от вас в восторге. Вы и сами довольны собой. Меркурий в вашем знаке делает вас особенно общительными, раскованными, подвижными и любознательными. Неделя даст шанс проявить лидерство, а инициативы получат поддержку.

Точка новолуния также помогает вам и позволяет заложить долгосрочные цели. Напишите план действий, смело идите вперед и не бойтесь крупных шагов.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов наступает благоприятный период для восстановления и накопления сил и энергии, прохождения санаторно-курортного лечения, курса массажа, посещения бассейна и СПА.

Так как эмоциональная чувствительность на высоте, постарайтесь избегать ситуаций, которые ввергают в стресс. Может появиться желание отгородиться от всего мирского и суетного. Занятия искусством, творческие проекты или волонтерство принесут особенную радость.

Рак — гороскоп на неделю

Раков поманит свобода самовыражения, стремление к независимости и самостоятельности. Повысится склонность к умственным занятиям и активной общественной деятельности.

Вы интуитивно понимаете других и способны оказать помощь и поддержку. В это время легко устанавливаются контакты с неординарными людьми и усиливается потребность в дружбе. Соберитесь с друзьями, устройте вечер воспоминаний и постройте совместные планы.

Лев — гороскоп на неделю

Львам неделя принесет новую должность или важные знакомства. Вы авторитетны, уважаемы и востребованы в своей деятельности. Период обещает профессиональный и социальный рост, выгодное трудоустройство, покровительство в лице руководства и людей старшего поколения.

Не упустите возможность для запуска долгосрочного проекта или организации собственного дела. На этом пути вам помогут такие качества, как целеустремленность и концентрация на желаемом результате.

Дева — гороскоп на неделю

Девы способны четко видеть перспективы и умеют попадать прямо в цель. Звезды мотивируют вас на достижения и создают все условия для желаемой реализации, повышения социального статуса и прекрасной репутации в обществе.

Любая публичная деятельность принесет вам успех и признание. Вы с легкостью завоюете внимание публики и проявите свой многогранный талант. Для этого держитесь с королевским достоинством и благородством.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов повышается трудолюбие, исполнительность, системный и практичный подход к делу. Строгое следование правилам и инструкциям дополнит ваш образ идеального сотрудника.

Отличное время для начала нового цикла физических нагрузок или смены режима питания. Дела, связанные с ремонтом, решением бюрократических вопросов, получением дополнительных практических и профессиональных навыков, пройдут на удивление легко.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, эту неделю вы можете с успехом использовать для гармонизации отношений с противоположным полом, установления согласия в семье или судебных вопросах. Склонность к общению и утонченным развлечениям позволяет преуспеть на деловых и светских мероприятиях, а также установить контакты с нужными людьми.

Во всем ловите баланс и стремитесь разрешить споры путем нахождения компромиссов.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы ощутят возрастание активности, энергичности, инициативности и уверенности. Вы на пути к возрождению и обновлению. Успешно пройдет работа над своими страхами, страстями и комплексами.

Благоприятный период для бизнеса, планирования и начала новых проектов, ответственных совещаний и выступлений, финансовых операций, а также для комплексного обследования организма. Спорт, физический труд, любая деятельность, требующая применения силы и предприимчивости, доставит вам удовольствие.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, отпустите привычный контроль и впустите в свою жизнь романтику и ощущение праздника. Позвольте себе стать немного легкомысленными. Важно найти источник радости и вдохновения.

Наступает отличный период для новых романов и возрождения чувств в паре. Усиливается желание быть в центре внимания и проявить великодушие к окружающим. Посетите светское мероприятие, обучающие семинары, испытайте удачу в лотерее.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев привязанность к семье, хозяйственность и домовитость выходят на передний фланг устремлений. Прием гостей, наведение уюта и порядка в доме, семейные посиделки за накрытым столом способны сгладить все острые углы будоражащего внешнего мира.

Энергии недели даруют вам благоприятные возможности для расширения своей территории и хороших отношений с близкими, ощущение эмоциональной безопасности и позитивный настрой. Также хорошо заняться внутренними делами фирмы и обустройством офиса.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыб тянет в поездки и к новым знаниям. На этой неделе вы особенно общительны, любознательны и наблюдательны. Количество знакомых может значительно расшириться, а обучение откроет новые перспективы.

Прекрасный эффект дает умственная деятельность. Благоприятно для консультаций, расширения клиентской базы, заключения соглашений, сдачи экзаменов, установления полезных связей.

