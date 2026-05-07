Автобус задавил женщину на востоке Москвы

Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

На востоке Москвы автобус задавил женщину. Об этом сообщает АГН «Москва».

Женщина получила травмы несовместимые с жизнью.

Отмечается, что жительница города шла по территории автобусной стоянки на Кусковской улице в момент инцидента. Обстоятельства трагедии устанавливает ГАИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Ярославлем два пешехода чудом спаслись от наезда автомобилей. На перекрестке один из водителей решил проскочить на желтый сигнал светофора, в то время как второй слишком рано начал движение.

Произошло столкновение. После удара машины отбросило, они сбили дорожный знак, наехали на островок безопасности и чуть не задавили двух человек, которые ждали разрешающего сигнала светофора.

Пешеходы заметили машины в последний момент и успели сделать шаг назад. Сделанное на автомате движение, по сути, спасло им жизнь.

