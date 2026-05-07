Вес уходит без зала: эксперт назвал ускоряющие похудение упражнения

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Legky

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Простая практика может запустить процессы, о которых многие не задумываются.

Йога может стать действенным способом борьбы с лишним весом, если правильно выстроить тренировку и выполнять ее регулярно. Об этом рассказал мастер йоги Гималайский Сиддха Акшар в комментарии изданию Men Today.

По словам специалиста, грамотно подобранные асаны помогают не только укрепить мышцы, но и активизируют сердечный ритм, а также ускоряют обмен веществ. Все это в комплексе способствует более эффективному снижению веса. Эксперт подчеркнул, что для заметного результата важно сделать такие занятия частью повседневной рутины.

Особое внимание он советует уделить базовым упражнениям, которые подходят даже тем, кто только начинает заниматься. Среди них — поза воина I (Вирабхадрасана I), поза собаки мордой вниз, поза кобры, поза саранчи, поза лодки и классическая планка. Эти элементы помогают проработать разные группы мышц и постепенно привести тело в более подтянутую форму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.