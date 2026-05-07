Нововведения затронут тех, кто игнорирует обязательные проверки здоровья.

Российским водителям готовят новые требования: перечень причин, по которым водительское удостоверение могут признать недействительным, станет шире. Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года, сообщило РИА Новости.

Суть нововведения в том, что отказ от прохождения внеочередного медицинского освидетельствования теперь будет напрямую влиять на статус прав. Речь идет о ситуациях, когда во время планового медосмотра у автомобилиста обнаруживают признаки заболеваний, несовместимых с безопасным управлением транспортом. В таких случаях человека направляют на дополнительное обследование и лечение.

Если диагноз подтверждается, водителю необходимо пройти внеплановую медицинскую проверку. Согласно новым правилам, после получения соответствующего уведомления у него будет три месяца, чтобы это сделать. Игнорирование этого требования приведет к тому, что удостоверение автоматически утратит силу и будет аннулировано.

При этом важно отметить, что и сейчас наличие у водителя выявленных медицинских противопоказаний уже может стать основанием для лишения прав. Новые нормы лишь усиливают контроль и добавляют еще один механизм — наказание за отказ от обязательного освидетельствования.

