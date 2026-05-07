Информационные бомбы: почему Карл III опасается сближаться с принцем Гарри

Обе стороны хотят разрешить конфликт, но не могут сделать шаг на встречу друг к другу.

Король Великобритании Карл III и принц Уильям опасаются возобновлять контакты с принцем Гарри и Меган Маркл из-за катастрофически низкого уровня доверия внутри семьи. Об этом сообщило Express.

По словам королевского эксперта Дункана Ларкомба, британский монарх оказался в «сложной ситуации», так как любое сближение может привести к новым разоблачениям со стороны Сассекских. Утечка даже самых обыденных деталей разговора в СМИ или их использование в публичных проектах пары вызывает серьезную тревогу в Букингемском дворце.

Эксперт подчеркнул, что даже простой телефонный звонок от отца с предложением встретиться может быть немедленно предан огласке. Это делает любые попытки примирения крайне опасными для репутации короны.

Напряженность в отношениях между членами монаршей фамилии сохраняется на фоне затяжного кризиса, начавшегося после скандального интервью Опре Уинфри в 2021 году. Ситуация усугубилась в 2023 году после выхода мемуаров Гарри под названием «Запасной», где он раскрыл множество интимных подробностей жизни во дворце.

Другой специалист, Ричард Палмер, подтвердил, что в королевской семье постоянно присутствует страх услышать очередные шокирующие заявления от Меган или Гарри.

В настоящий момент ситуация зашла в тупик. Обе стороны глубоко огорчены неразрешенным конфликтом. Однако страх перед новыми информационными «бомбами» блокирует любые шаги навстречу.

