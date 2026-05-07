Суд взыскал с роддома на Камчатке 3,4 млн рублей после травмы младенца при родах

Одной из поступивших в медучреждение провели несвоевременное кесарево сечение.

Суд в Камчатском крае удовлетворил иск родителей новорожденного, который получил тяжелую травму головы при родах в краевом родильном доме. Медучреждение обязали выплатить семье 3,4 миллиона рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Родители ребенка получат по полтора миллиона рублей, и еще по 200 тысяч рублей присудили бабушкам младенца.

Во время разбирательства установили, что женщина поступила в роддом в конце апреля 2023 года. Из-за физиологических особенностей она не могла родить самостоятельно, поэтому врачи приняли решение проводить кесарево сечение.

Экспертиза показала, что операцию назначили обоснованно, однако провели ее слишком поздно. После родов состояние ребенка резко ухудшилось, и его перевели в детскую больницу.

У младенца диагностировали вдавленный перелом левой теменно-височной области черепа и судорожный синдром. Позже ребенка направили на лечение в Санкт-Петербург.

Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что медпомощь оказали ненадлежащим образом. Специалисты указали, что нарушения при проведении родов косвенно привели к тяжелым неврологическим последствиям для новорожденного.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что сведения о полученной ребенком травме отсутствовали в медицинской документации.

Представители родильного дома не признали иск. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней.

