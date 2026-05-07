Подземные лабиринты возрастом 4000 лет нашли в древнем городе Китая

Тайная сеть тоннелей под каменным мегаполисом указывает на невероятные технологии предков.

В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая археологи обнаружили разветвленную систему скрытых подземных переходов под руинами древнего каменного города Хоучэнцзуй. Об этом сообщило The Times of India.

Обширная сеть коммуникаций была создана примерно 4300–4500 лет назад и располагалась под одним из наиболее укрепленных поселений того периода.

По мнению ученых из Института археологии Китайской академии общественных наук, эти ходы использовались как в оборонных целях, так и для скрытого перемещения жителей внутри крепости.

На стенах некоторых участков тоннелей до сих пор отчетливо видны следы инструментов, которыми древние строители вручную прорубали ходы более четырех тысячелетий назад.

Уникальный археологический памятник находится на северном берегу реки Хуньхэ в уезде Циншуйхэ. Масштабы Хоучэнцзуй поражают. Город занимает площадь около 1,38 миллиона квадратных метров и имеет эллиптическую форму длиной 1200 метров.

Раскопки, продолжающиеся последние пять лет, выявили сложную структуру поселения эпохи Луншань, включающую внутреннюю и внешнюю части, ворота, опоясывающие стены и рвы.

Инженерная продуманность системы тоннелей, залегающих на глубине от полутора до шести метров, свидетельствует о высоком уровне социальной организации и наличии мастеров. Потолки ходов выполнены в сводчатом стиле, характерном для культуры Луншань, что подтверждает их преднамеренное проектирование, а не случайное возникновение.

Обнаруженные шесть пересекающихся тоннелей расходятся от центра города подобно спицам колеса, имея высоту около двух метров и ширину полтора метра.

Исследователи полагают, что мегаполис мог служить мощным региональным центром силы или военным форпостом в позднем неолите. Стратегическое положение у реки обеспечивало доступ к воде, что было критически важно в суровых условиях северного Китая.

Несмотря на значительные открытия, многие участки Хоучэнцзуй, включая вероятные захоронения и элитные жилые здания, все еще ждут детального изучения. Ученые не исключают, что под землей могут скрываться новые уровни древних коммуникаций, которые помогут глубже понять быт и военную тактику этой развитой цивилизации.

