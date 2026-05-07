Образование рубцов: кухонные столешницы стали причиной неизлечимой болезни

Фото: www.globallookpress.com/Marc Gerritsen

Недуг уже убил нескольких человек.

В Великобритании зафиксирован всплеск летальных исходов из-за силикоза. Недуг напрямую связан с производством кварцевых столешниц для кухни. Об этом сообщило The Sun.

Силикоз представляет собой неизлечимое поражение легких, возникающее из-за вдыхания пыли при обработке искусственного камня.

«Из-за отсутствия надлежащей вентиляции и средств защиты на рабочем месте частицы этого материала оседают глубоко в легких. Со временем это может привести к образованию необратимых рубцов, одышке, а также перерасти в обширный фиброз — болезненное и часто смертельное состояние», — отметили специалисты.

Кварцевый агломерат стал крайне востребован в мебельной индустрии, поскольку он значительно доступнее по цене, чем натуральный мрамор или гранит. Однако его обработка без соблюдения строгих норм безопасности смертельно опасна для мастеров.

Масштабы проблемы подтверждает статистика и заявления экспертов. Консультант лондонской Королевской больницы Бромптона доктор Джо Фери отметила, что всего за один год количество выявленных пациентов с таким диагнозом в Британии подскочило с восьми до 45 человек. Прирост заболеваемости составил катастрофические 462%.

Специалисты подчеркнули, что в сложившейся ситуации критически важно не только повышать осведомленность персонала о рисках, но и внедрять методы максимально ранней диагностики. Это поможет предотвратить летальные исходы среди работников мебельных предприятий.

