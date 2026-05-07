Магия винила: на заводе в Москве выпустили миллионную пластинку

Аналоговое звучание снова в моде — слушатель ретро-формата стремительно молодеет.

В России ажиотажный спрос на виниловые пластинки. Только по итогам прошлого года продажи выросли на треть. А сейчас ценители «теплого звука» — отмечают знаковое событие. На заводе в Москве выпустили миллионную пластинку. Причем, сделали это на советском оборудовании. С теми, кто пишет новую виниловую историю страны — встретился корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

«Ты-ты-ты тысяча пластинок, помните эту песенку? Но она довольно старая, а время летит довольно быстро. И сейчас уже не тысяча, сейчас уже миллион. Ну пока первый, а там как пойдет», — говорит корреспондент.

Технология во всем мире де-факто не менялась с 1970-х. А что там поменяешь? Это же ламповый аналоговый звук, это не цифра, которая вроде должна была винил отправить в утиль. Но не отправила. Почему?

«Открываешь конверт, ставишь его на диск, ставишь тонарм — и прям пошла музыка. И это уже не чье-то там где-то в сети, а это твое, ты этим обладаешь», — рассказал коллекционер Вячеслав Плацында.

Это волшебство, это таинство, но это химия. Сначала звукорежиссер сюда нарезает нужные треки, а потом вот здесь, с помощью никеля, пластинка обретает уже нужную форму.

Результат тоже какой-то волшебный. Люди выбрасывают кассеты и CD — порой уже просто не на чем слушать. Древний винил на этом фоне, по идее, вообще мокрая курица. Но люди раскошеливаются на патефоны. И на винил.

«Скажи-ка, дядя, ведь недаром…? И ведь действительно не даром. Каждая из этих пластинок стоит пять-шесть-семь тысяч рублей. Вот Rainbow, например, с великим Ронни Джеймсом Дио — 6500», — показывает корреспондент.

Интересно, зачем это артистам? Кто вы — те, кто заказывает музыку?

«В основном у нас заказывают пластинки артисты, которые эфирятся на нашем радио, например, на радио Rock FM. Поэтому это скорее больше рок-музыка. Это некий золотой фонд, который покупают многие слушатели», — рассказал мастеринг-инженер завода по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн» Станислав Семенов.

Блюстителю эстетически прекрасного «Морального кодекса» Сергею Мазаеву, который на равных общался с фронтменами Pink Floyd, задали тот же прямой вопрос: зачем вам всем это? Есть же цифра. Отвечает: внукам память будет, которую потрогать можно.

«Виниловая пластинка появилась раньше всех как массовый носитель. И поэтому это просто произведение искусства. Помимо того, что там звук записан — мы говорим сейчас о хороших пластинках, там звук записан мастерски, — и плюс обложка — это тоже картина часто очень. Художники работают большие над этим», — считает музыкант Сергей Мазаев.

При этом слушатель винила не стареет, как по логике, а молодеет. По данным «Ультра Продакшн», всего за десять лет ядро спроса сместилось от 40 плюс к 25 годам.

«Аналоговый звук — он другой. И человек подсознательно понимает, что он слышит что-то другое. В этом и есть магия», — пояснил руководитель направления завода по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн» Игорь Богданов.

Ну вот опять все возвращается к магии. Круг винилового диска замкнулся. Ладно, так тому и быть.

