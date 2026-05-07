Смех вместо аплодисментов: Фридрих Мерц подвел итоги первого года на посту канцлера Германии

Фото, видео: Reuters/Christian Mang; 5-tv.ru

Рейтинги политика в стране рухнули до минимума.

С каждым месяцем Старый свет все глубже скатывается в системный кризис. Европейская экономика в пике. Но даже в таких условиях политики порой принимают просто самоубийственные для их стран решения. Среди лидеров упадка — Германия.

Накануне канцлер Мерц на встрече с бизнесменами подводил итоги своего первого года на посту. Но вместо аплодисментов получил только нервный и тревожный смех. Рейтинги одобрения и без того непопулярного политика за последние месяцы рухнули почти до статистической погрешности. Есть ли у канцлера-аутсайдера хоть какое-то политическое будущее — узнала корреспондент «Известий» Маргарита Костив.

Демонстрация хоть какой-то силы или уже политическая судорога немецкого канцлера? На встрече с предпринимателями Мерц целых десять секунд не разжимает кулак.

«Нам нужно добиться чего-то, чего добились другие страны!» — заявляет он.

И это уже не просто спад. Это эпоха большой немецкой деиндустриализации имени Фридриха Мерца и его правительства. С антирейтингом в 87%.

«Мерц не справляется с решением актуальных проблем нашего времени. Все это — причины, по которым Мерц занимает столь низкие позиции в рейтингах как самый непопулярный и худший канцлер», — считает член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

И дня не проходит, чтобы под окнами его ведомства кто-нибудь не встал с плакатом «Фридрих Мерц вредит Германии» — нарочно перевернутым с ног на голову. Или того хуже: на Первомай Мерцу передали увесистую петицию за скорейшую отставку канцлера — десятки тысяч подписантов!

«Давайте не будем ходить вокруг да около. Я знаю, что настроение в стране критическое, действительно очень критическое», — признает канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Историческое фиаско и почти покаянная речь о «потерянном десятилетии» не где-нибудь, а на Дне германского бизнеса. Вот именно — уже на самом дне.

«Речь идет об очень реальных проблемах. Речь идет о слишком высоких затратах. Каждый день теряются рабочие места. Каждый день компании банкротятся», — говорит канцлер.

Год сплошных антирекордов, а не убедительных результатов — и у канцлера Мерца лично, и у всего кабинета. На встрече с региональной прессой он даже не смог ответить на элементарный вопрос: а что полезного он сделал на своем посту за этот год? И тут вместо аплодисментов — откровенный смех.

Пока Мерц раздувал военные бюджеты, сжимались не столько кулаки, сколько вся немецкая экономика. Гражданская промышленность, инвестиции, заказы, терпение предпринимателей, которым проще в массе своей закрыться или сменить бизнес-прописку, как это сделали крупнейшие концерны и предприятия.

В самом же правительстве в эти дни вынуждены подводить только печальные для себя итоги этого первого — да как бы еще и не последнего — года пребывания у власти.

Вопрос уже не только о доверии к правительству: в Берлине обсуждают сценарий, при котором нынешняя коалиция может не дотянуть до конца срока — вплоть до очередных выборов, снова досрочных.

Заголовки в европейской прессе тоже не в его пользу: от Bloomberg до Politico — «хотел возглавить Европу, а лучше бы по-настоящему возглавил свою страну». И что остается Мерцу? Только обещать сделать Германию снова великой, но не раньше 2035 года.

Но при любом раскладе, даже самом фантастическом, что Мерца изберут на второй срок, это уже совершенно точно будет не при нем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.