«Мы люди»: почему весь мир следит за хантавирусом после вспышки во время круиза

Опасный штамм, обнаруженный на борту, способен передаваться от человека.

В начале мая 2026 года мир облетела новость, которая звучит как сюжет для фильма ужасов. На роскошном круизном лайнере MV Hondius, плывущем посреди Атлантики, загадочная болезнь убивает пассажиров одного за другим.

Три человека мертвы, еще минимум четверо заражены, а судну отказывают в швартовке одна страна за другой. Сначала Кабо-Верде, потом Канарские острова.

Корабль превращается в плавучий изолятор с почти 150 людьми на борту, которые могут быть носителями смертельного недуга.

Виновник — хантавирус. В материале 5-tv.ru разбираем самую громкую эпидемиологическую драму 2026 года: как вирус попал на борт, почему он так опасен и есть ли лекарство.

Корабль-призрак: хроники заражения

MV Hondius отправился в свое роковое плавание 1 апреля из аргентинского порта Ушуайя — «ворот в Антарктику». Программа путешествия под названием «Атлантическая одиссея» была рассчитана на 34 дня с заходами на отдаленные острова.

На борту находились 88 пассажиров из 15 стран и 61 член экипажа из 12 стран. Путевка стоила от шести до 25 тысяч долларов (примерно от 451 тысячи рублей до 1,9 миллиона рублей)

Все шло по плану, пока 6 апреля у одного из пассажиров не поднялась температура и не начал болеть живот.

Сначала 70-летний голландец списал симптомы на укачивание, затем — на грипп. Но 11 апреля его состояние осложнилось острым респираторным дистресс-синдромом.

Судовой врач ничего не мог сделать. Мужчина скончался прямо на борту. Причину смерти установить не удалось.

После первого сигнала бедствия судно продолжило путь. И это, как считают многие пассажиры, стало роковой ошибкой.

«Нам говорили, что это не заразно. Корабль безопасен. Я желал бы, чтобы руководство судна отнеслось к этой проблеме серьезнее с самого первого шага», — рассказал в соцсетях турецкий блогер Рухи Ченет, покинувший судно до второго смертельного случая.

По данным источника, команда уверяла пассажиров, что случившееся не представляет угрозы для окружающих.

Тем временем судно сделало остановку на британском острове Святой Елены — так было нужно, чтобы организовать возвращение тела первого погибшего на родину.

Вместе с телом на берег сошла и его супруга, 69-летняя голландка. Она чувствовала недомогание. Однако думала, что на здоровье сказывается стресс.

Женщина 25 апреля села на коммерческий рейс в Йоханнесбург. В полете ее состояние резко ухудшилось. Она скончалась в больнице на следующий день.

После того как болезнь покинула судно, она продолжила собирать свою жатву.

Следующим 24 апреля заболел 69-летний британец — у него поднялась температура и началась пневмония. Он был срочно эвакуирован с острова Вознесения. Сейчас мужчина находится в реанимации в критическом, но стабильном состоянии.

Затем 28 апреля заразилась немка. Ее состояние стремительно ухудшалось. Пациентка умерла 2 мая на борту от пневмонии. Ее тело все еще находится на судне.

К этому моменту инфекция добралась и до членов экипажа: заболели двое мужчин.

Только 2 мая 2026 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забила тревогу. К тому моменту уже трое были мертвы, несколько человек госпитализированы, а на борту царила паника.

«Наша рабочая гипотеза заключается в том, что, возможно, происходит передача вируса от человека к человеку», - заявила BBC представитель ВОЗ Мария Ван Керхове.

«Мы люди»

Сейчас пассажиры заперты в каютах. Им запрещено покидать судно. Власти островного государства Кабо-Верде, к которому судно подошло 4 мая, наотрез отказались пускать лайнер в свой порт Прая.

«Это сделано в качестве меры предосторожности, чтобы защитить здоровье населения страны», — заявили в правительстве.

Эксперты ЕС и ВОЗ в срочном порядке искали, кто бы мог принять бедствующий корабль.

«Мы не просто заголовки новостей. Мы люди с семьями, с близкими, которые ждут нас дома», —рассказал со слезами на глазах американский блогер Джейк Розмарин, застрявший на MV Hondius, в соцсетях.

Испания согласилась принять судно, но не без сопротивления. Лидер Канарских островов Фернандо Клавихо выступил резко против решения центрального правительства.

Однако 6 мая судно все же покинуло воды Кабо-Верде и направилось к Тенерифе, куда должно прибыть через несколько дней.

По прибытии все пассажиры пройдут полное медицинское обследование и будут изолированы от местного населения.

Симптомы и течение

Инкубационный период хантавируса обычно составляет от одной до пяти недель. Сперва болезнь маскируется под грипп или кишечную инфекцию.

Типичные симптомы:

Высокая температура;

Сильнейшие мышечные боли;

Головная боль;

Тошнота, рвота и диарея.

В случае легочной формы через четыре-пять дней наступает вторая фаза. У больного начинается сухой кашель, одышка, стремительно развивается дыхательная недостаточность и отек легких. Смертность при тяжелом течении достигает 40–50%.

Чем отличается вирус на лайнере

Лабораторные тесты в ЮАР и Швейцарии показали: на борту циркулирует вирус Андес (Andes virus). Это чрезвычайно опасный штамм, который бьет по легким и обладает уникальным свойством для этой группы вирусов — способностью передаваться от человека к человеку.

Именно это отличает его от штаммов, обитающих в Европе или США, где заражение почти всегда происходит только от грызуна.

«Мы подозреваем три типа передачи. Кто-то принес вирус на борт из Южной Америки, там были зараженные крысы на корабле… но также могло произойти заражение при тесном бытовом контакте — семьи жили в одних каютах», — объяснила Ван Керкхове.

Однако тот факт, что спустя недели после первого случая заболели члены экипажа, не сходившие на берег, говорит о том, что вирус остался на судне и передавался между людьми.

Почему эпидемия началась сейчас

Вспышка на Hondius совпала с резким ростом заболеваемости хантавирусом в Аргентине, откуда отчалил корабль.

По данным Минздрава страны, за год количество случаев почти удвоилось — с июня 2025-го зафиксирована 101 инфекция.

«Аргентина становится более тропической из-за изменения климата, что приводит к появлению новых растений, семена которых служат кормом для грызунов. Поголовье мышей растет, а вместе с ним — и заболеваемость», — объяснил инфекционист Уго Пицци в беседе с Mirror.

Это породило версию, что голландская пара подхватила вирус во время самостоятельного путешествия по Южной Америке до посадки на лайнер.

Лечение и профилактика

Здесь новости неутешительные. Специфического противовирусного лечения от хантавируса не существует. Нет и вакцины, которую можно было бы сделать перед поездкой.

Единственный метод, который спасает жизнь — ранняя госпитализация и интенсивная терапия в отделении реанимации, поддержание дыхания через аппарат ИВЛ и борьба с отеком легких.

Пока что профилактика — единственный способ уберечься:

Избегать контакта с грызунами и продуктами их жизнедеятельности;

Тщательно проветривать помещения перед уборкой;

Использовать маски и перчатки при работе в запыленных помещениях.

На сегодняшний день, в разгар событий, судьба MV Hondius решается на уровне ЕС и ВОЗ. Из почти 150 запертых людей трое погибли. Двое членов экипажа и один пассажир были эвакуированы в Нидерланды 6 мая и все еще находятся под наблюдением врачей. Остальные держатся одной надеждой.

«Существует большая неопределенность, и это самое сложное», — сказал блогер Джейк Розмарин.

