«Язык, который знают все»: как маршал Баграмян пристыдил русофобов в Латвии

Внук знаменитого военачальника рассказал о выборах в Латвийской ССР и Карибском кризисе.

Внук дважды Героя Советского Союза, маршала Ивана Христофоровича Баграмяна Иван Сергеевич Баграмян рассказал в интервью «Известиям», как его дед пресек проявление латвийской русофобии в советские годы.

Иван Христофорович участвовал в выборах в верховный совет Латвийской ССР и должен был выступать после кандидатов-латышей. Все они говорили на своем родном языке, хотя на тот момент в Латвии было порядка 70% русскоговорящего населения — русский язык знали все.

Когда пришла очередь Ивана Христофоровича выступать, он заговорил на армянском. В конце он добавил, глядя на изумленные лица латышей, что впредь спикерам лучше придерживаться «того языка, который понимают все», имея в виду русский.

Кроме того, Баграмян рассказал, что его дед лично участвовал в разработке операции по переброске войск на Кубу в ходе Карибского кризиса

Операция «Анадырь» намеренно получила название, не связанное с Карибским регионом, чтобы зашифровать ее содержание, рассказал потомок ветерана.

«Дед был одним из авторов этой операции <…> Реализовывал ее, как командующий тылом Вооруженных сил СССР», — сказал Баграмян.

Для большей секретности капитаны судов не знали, куда отправятся. Документы о месте назначения выдали им перед отплытием, вскрыть их было предписано уже в море.

