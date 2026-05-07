Ловушки автодилеров: как не переплатить при покупке машины

Autonews: автодилеры используют несколько ловушек, чтобы заработать больше денег

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Российские автомобилисты рискуют столкнуться с финансовыми потерями из-за навязанных юридических и страховых услуг в автосалонах. Об этом сообщил Autonews.ru со ссылкой на юристов.

Приобретение транспортного средства в современных реалиях часто сопровождается предложением целого перечня дополнительных сервисов, которые могут нести скрытые угрозы для кошелька покупателя.

Одним из наиболее проблемных инструментов эксперты называют опционные договоры. Как пояснил автоюрист Дмитрий Дугин, такие документы специально составляются так, чтобы клиент не мог от них отказаться. Особенно если они включены в тело автокредита.

По сути, человек платит за право получить услугу, например, техпомощь на дороге по завышенной цене, в будущем. При этом вернуть средства при расторжении соглашения крайне сложно, хотя закон «О защите прав потребителей» и позволяет расторгать подобные сделки.

В апреле 2026 года Верховный суд РФ уже вставал на сторону покупателя в подобном споре, подтвердив, что неясные условия договора ущемляют права граждан.

Еще одна распространенная уловка — предоставление скидки на автомобиль. Она действует только при покупке «сопутствующих» услуг партнеров дилера: банков или страховых компаний.

Если водитель решит отказаться от навязанного сервиса в течение «периода охлаждения», продавец может через суд потребовать вернуть сумму дисконта.

«На самом деле дилер эту скидку получает путем процентных вознаграждений от своих партнеров», — отметил автоюрист Сергей Смирнов.

Также клиентам навязывают якобы бесплатное расширенное обслуживание или юридические консультации, воспользоваться которыми на практике почти невозможно.

Специалисты рекомендуют проявлять бдительность. Если условием выгодной цены является кредит или специфическая страховка, итоговая переплата может значительно превысить размер обещанной скидки.

При возникновении давления со стороны продавца юристы советуют ссылаться на антимонопольные нормы и законодательство о защите прав потребителей.

