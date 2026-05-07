Пиво после тренировки: нутрициолог разоблачил популярный миф

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Хмельной напиток лучше всего заменить на воду.

Употребление пива после спортивных занятий не способствует восстановлению организма. Об этом сообщил тренер-нутрициолог Юрий Брабечан в беседе с Lenta.ru.

Эксперт подчеркнул, что польза хмельного напитка после спорта является мифом. По его словам, после интенсивных нагрузок телу требуются вода, электролиты, белки и качественный сон. Алкоголь только мешает этим процессам.

«Алкоголь же ухудшает восполнение жидкости, мешает мышечному ремонту и портит качество ночного отдыха. Спортивная физиология давно показывает ухудшение восстановительных процессов в мышцах после выпитого на фоне нагрузки», — пояснил специалист.

По его словам, пиво лишь маскирует чувство жажды, но фактически усиливает дефицит солей и влаги. Для правильной реабилитации эксперт рекомендует употреблять обычную или минеральную воду, а также продукты, богатые протеином: мясо, рыбу, творог или греческий йогурт.

Особое внимание специалист уделил режиму питания после серьезных нагрузок на ноги или кардиотренировок. Брабечан посоветовал выпивать до полутора литров воды в течение двух-трех часов после окончания занятий и обязательно включать в рацион сложные углеводы, такие как рис, гречка или макароны из твердых сортов пшеницы.

Даже безалкогольное пиво не может стать полноценной заменой еде и воде. Если желание выпить его слишком велико, эксперт призывает перенести этот ритуал на другой день, не связанный с тренировочным процессом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.