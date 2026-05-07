Россиян предупредили об опасном способе хранения шашлыка

Мясо с кислым или затхлым запахом, липкой или скользкой поверхностью необходимо выбросить — некоторые люди пренебрегают даже такими правилами.

Несоблюдение температурного режима при хранении и транспортировке шашлыка может привести к пищевому отравлению, особенно в жаркую погоду. Об этом Lenta.ru рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

По словам эксперта, при температуре воздуха выше 25 градусов свежее мясо и уже готовый шашлык нельзя оставлять вне холодильника дольше одного часа.

При транспортировке мяса к месту пикника также важно соблюдать определенные сроки. Например, в обычных условиях — не более двух часов, в жару — не более часа. Свежее охлажденное мясо желательно приготовить в течение 10-12 часов после покупки, а лучше — в первые четыре часа, если оно хранилось в холодильнике.

После приготовления шашлык при комнатной температуре можно держать не более двух часов, а в жару — только час. Перед тем как убрать мясо в холодильник, его следует сначала охладить до температуры в помещении, чтобы избежать неравномерного охлаждения и развития микроорганизмов.

«Признаками того, что мясо или готовый шашлык хранились неправильно, могут служить изменение цвета, появление слизи на поверхности, неприятный запах. При обнаружении этих признаков продукт следует выбросить и ни в коем случае не употреблять в пищу», — предупредила эксперт.

Кроме того, шашлык с кислым или затхлым запахом, липкой или скользкой поверхностью необходимо выбросить. В таких случаях от возможных токсинов и бактерий продукт не спасет даже термическая обработка.

Ранее диетолог Антон Поляков рассказал, что за один прием пищи человеческий организм способен эффективно переработать не более 100–150 граммов шашлыка. Более объемная порция не приведет к усвоению продукта и спровоцирует ряд неприятных симптомов, включая ощущение тяжести в животе, вздутие и общий дискомфорт.

