От электрика до живого классика: народный артист России Владимир Бортко отмечает 80-летие

Режиссер — автор лучших экранизаций произведений Михаила Булгакова, фильма «Собачье сердце» и сериала «Мастер и Маргарита».

Он родился далеко от Северной столицы, но многие считают его коренным ленинградцем. День рождения сегодня отмечает народный артист России Владимир Бортко. Ему исполняется 80. В числе главных работ выдающегося кинорежиссера — знаменитая картина «Собачье сердце», сериалы «Бандитский Петербург», а также «Мастер и Маргарита».

В какой-то момент Бортко и вовсе превратился в главного специалиста по творчеству Булгакова. Почему так вышло — узнал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Профессию он не выбирал — вырос в ней. Отец — режиссер, мать — актриса, отчим — драматург. Сегодня он сам учит, но с оговоркой:

«Научить режиссера невозможно. Если у человека нет способности, научить его невозможно. Никак», — говорит народный артист России Владимир Бортко.

Прежде, чем стать таким бескомпромиссным мастером, которого сегодня узнают по строгой, точной, порой беспощадной интонации, он осваивал специальность геолога, работал электриком. Кино начал снимать, когда переехал из Киева в Ленинград. «Блондинка за углом» — его первый громкий успех — несколько лет пролежала на полке.

Цензоры называли картину пасквилем на советскую торговлю, а зрители штурмовали билетные кассы. Впрочем, настоящий успех был еще впереди. «Собачье сердце» до сих пор считается эталонной экранизацией. Точный, почти болезненно актуальный разговор о человеке и власти, разошедшийся на цитаты и ставший частью культурного кода.

«Собачье сердце». Я его снял. Мне нравится этот кинофильм. Он стал популярным. Я этому очень рад и доволен», — признается Бортко.

Спустя годы он снова рискнет. И снова с Булгаковым. Звездный актерский состав, почти дословное следование тексту.

Его стиль называют консервативным. Сам он — точным. Поэтому и с классикой Бортко работает внимательно, почти буквально. Его экранизация «Идиота» — редкий случай, когда телевизионный формат не упростил и искромсал, а вернул глубину.

«После каждого кадра мне было важно, как Владимир Владимирович на это отреагирует. Безусловно, он очень ответственный и с полной отдачей относится к производству своих фильмов», — рассказала актриса, исполнительница роли Аглаи Епанчиной в телесериале «Идиот» Ольга Будина.

Но все же Бортко — не только постановщик классики, но и режиссер хроники, которая писалась кулаками и кровью на улицах и подворотнях. Под псевдонимом Ян Худокормов он не только снимал некоторые эпизоды «Улиц разбитых фонарей», но и сам воплощал на экране образы аферистов из тех лихих времен. Как органичен его Хоттабыч из «Бандитского Петербурга».

Сегодня режиссер работает над сериалом о жизни Сталина. Говорит, время пришло.

«Последний раз я был в кино 15 лет тому назад. Мне мало что интересно в этой жизни, кроме того, что меня в действительности интересует», — говорит Владимир Бортко.

Прямой. Жесткий. Честный в своих взглядах. Снимает то, что считает нужным. Юбилей — всего лишь пауза между проектами.

