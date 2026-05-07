Могут поменять расклад сил: в Британии проходят местные выборы

Доверие к действующему руководству в королевстве стремительно падает.

В Британии стремительно падает доверие к действующему руководству. Сегодня там проходят выборы в местное самоуправление, которые могут кардинально поменять расклад сил в Соединенном Королевстве.

Аналитики Bloomberg говорят о том, что Лейбористская партия может утратить лидерство по всей стране. Согласно опросам, за нее готовы проголосовать не более четверти избирателей. И это худший показатель с начала XX века.

По лейбористам сильно бьют решения премьера Стармера, который, по мнению избирателей, занимается внешней политикой в ущерб интересам граждан.

Этот курс раскачал сепаратистские настроения в Шотландии и Северной Ирландии, где ожидают победу местных националистов. Эти регионы обладают особым статусом и имеют потенциальную возможность покинуть королевство.

Также рост популярности демонстрирует и Партия зеленых Англии и Уэльса.

