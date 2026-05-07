Земля, приготовиться: геомагнитный прогноз на 7 мая

Метеозависимые могут почувствовать слабость, головные боли и скачки давления. Не удивляйтесь — это «сюрпризы» от космоса.

Геомагнитная обстановка в космосе по-прежнему останется напряженной. После кратковременной стабилизации Земля 7 мая снова ощутит на себе силу магнитной бури. Подробнее о космической погоде, солнечных угрозах и рекомендациях для метеозависимых рассказало издание URA.RU.

Магнитная буря 7 мая 2026

В четверг, 7 мая, геомагнитная обстановка обещает быть нестабильной — вероятность всплеска солнечной активности составляет свыше 30%.

Прогнозируемый индекс Ap достигнет значения около 20, возможны бури уровня G1, а в отдельные периоды — усиление колебаний магнитного поля.

Геомагнитная передышка ожидает россиян с 8–13 мая. Начиная с 15-го числа наступит период повышенной активности с возможной бурей уровня G1.

Далее, с 17–28 мая, снова ожидается постепенное снижение активности. Затишье продлится и с 19–22 мая. Кратковременные солнечные всплески будут 23 и 27 мая. В остальные дни космическая энергия будет умеренная.

Как магнитные бури влияют на самочувствие и что с этим делать

Как правило, для большинства людей с крепким здоровьем геомагнитные колебания практически незаметны. Однако для тех, кто страдает хроническими заболеваниями или в целом обладает ослабленным здоровьем, буря может стать серьезным стрессом.

Магнитная буря может вызвать головные боли, скачки артериального давления, головокружение, раздражительность, резкие смены настроения, нарушение сна, быструю утомляемость и снижение концентрации.

В такие дни особенно уязвимы сердечно-сосудистая и нервная системы. Увеличивается риск сердечных приступов и инсультов, а также снижается иммунитет, что делает организм более подверженным инфекциям.

Чтобы не поддаться космическим «подаркам», важно сохранять спокойствие, избегать стресса и чрезмерных физических нагрузок.

Следует продолжать назначенную врачом медикаментозную терапию, чаще бывать на свежем воздухе, отдавая предпочтение спокойным прогулкам. Также необходимо соблюдать режим сна и питьевой баланс, а от кофе и алкоголя лучше отказаться.

