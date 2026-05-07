Суд США опубликовал предполагаемую предсмертную записку Джеффри Эпштейна

Документ долгое время хранился под грифом «Секретно» в другом деле.

Федеральный суд США рассекретил и опубликовал фотографию предполагаемой предсмертной записки финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, записка была найдена сокамерником Эпштейна, Николасом Тартальоне. Мужчина обнаружил ее внутри графического романа в июле 2019 года после первой попытки самоубийства финансиста в тюрьме Metropolitan Correctional Center.

В тексте послания, подлинность которого не подтверждена изданием, Эпштейн жаловался на безрезультатное расследование и говорил о возможности попрощаться.

«Они расследовали меня месяцами — ничего не нашли!!! Это удовольствие — иметь возможность самому выбрать время, чтобы попрощаться. Никакого удовольствия. Оно того не стоит!» — говорится в тексте записки.

Как отметила газета, ранее этот документ не фигурировал в рассекреченных файлах по делу Эпштейна, и Министерство юстиции США не было о нем осведомлено. The New York Times не смогла независимо подтвердить подлинность послания.

В 2019 году финансисту предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, официально — в результате самоубийства.

В конце апреля издание The Blast сообщило, что ранчо Джеффри Эпштейна в Нью-Мексико могло использоваться для слежки за американскими ядерными лабораториями.

В тоже время появились новые показания жертв. Одна из женщин рассказывала, что на ранчо была «словно мышь в ловушке», а фраза о «готовности к массажу» служила кодом к сексуальному насилию.

