Дмитриев пошутил о возможности дозаправки самолетов Lufthansa в Москве

Глава РФПИ иронично прокомментировал сообщения о проблемах авиакомпании из-за топливного кризиса.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев иронично предложил одной из крупнейших в мире авиакомпании Lufthansa дозаправлять свои самолеты в России. Об этом он написал в социальной сети Х.

Таким образом он прокомментировал публикацию Politico о том, что Lufthansa готовится ввести промежуточные остановки для дозаправки самолетов из-за кризиса авиационного топлива, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

«В конечном итоге ей также может потребоваться покупать российские продукты питания во время промежуточных остановок», — написал Дмитриев.

По его словам, такая необходимость может возникнуть на фоне продовольственного кризиса в Евросоюзе.

В середине февраля в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности пилоты и бортпроводники авиакомпании Lufthansa устроили забастовку и требовали увеличения зарплаты и пересмотра условий работы.

Было отменено порядка 800 рейсов, из-за чего в аэропортах застряли 150 тысяч пассажиров.

Проблемы с перелетами стали только частью кризиса из-за военных действий на территориях Персидского залива. Первые месяцы ближневосточной войны обошлись ЕС в 22 миллиарда евро. Как результат — энергокризис в виде повышенных цен электричество и топливо.

