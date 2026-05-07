Особенный день: какие праздники отмечают 7 мая

День радио и Президентского полка отмечается 7 мая в России

В этот день родились сразу два знаменитых творческих человека: Петр Чайковский и Николай Заболоцкий.

Во всем мире 7 мая отмечается несколько важных праздников. Среди самых значимых — День радио, Международный день планетариев и церковный день памяти мученика Евсевия Никомидийского. Подробнее об их традициях рассказало издание URA.RU.

Православный праздник 7 мая 2026

День памяти мученика Евсевия Никомидийского

Он был одним из тех, кто присутствовал при мучениях святого Георгия Победоносца. Вместе с ним еще 40 человек стали свидетелями страданий и несгибаемой веры Иисуса Христа.

Правитель Римской империи Диоклетиан приказал арестовать Евсевия и остальных верующих. За отказ принести жертвы языческим идолам они подверглись жестоким пыткам — их били раскаленными железными прутьями до тех пор, пока не слезло все мясо и не обнажились кости. После этого всем мученикам отрубили головы.

Также 7 мая православные верующие чтут память явления Молченской иконы Божией Матери.

Народный праздник 7 мая 2026

Евсеев день — «Овсы отсей»

В это время завершали посев овса, ведь, как говорили: «Овес любит хоть в воду, да в пору» — сеяли строго в срок, невзирая на погоду.

Считалось, что после Евсея наступают 12 холодных дней с ночными заморозками, поэтому радоваться майскому теплу не спешили. Согласно поверьям, в этот день на людей нападала «маета» — ее снимали молитвой и умыванием освященной водой.

Знахари проводили обряды для призыва весны и тепла, а молодежь устраивала гулянья: играла на музыкальных инструментах, водила хороводы и пела песни, встречая настоящую весну.

Евсеев день: традиции, запреты и приметы

В Евсеев день существовал ряд традиций и запретов, которые люди старались соблюдать.

В четверг, 7 мая, можно завершать посев овса — это последний благоприятный срок; готовить блюда из овсяной крупы и муки, печь овсяные блины и угощать ими соседей и нуждающихся — для достатка; гадать на зернах пшеницы (если число зерен четное, желание сбудется), проводить обряды для призыва весны и тепла.

В этот день во время дождя нельзя работать в поле и сеять — иначе будет много сорняков; нельзя готовить выпечку из ржаной и пшеничной муки — по примете, это к болям в животе; не пускать в дом незваных гостей — к ссорам и несчастьям; не стричь волосы и ногти — чтобы не «укоротить» себе жизнь; не поддаваться унынию — чтобы не навлечь длительные печали.

Приметы на 7 мая

Золотой закат говорит о сухой погоде; низкие и четкие облака — к грозе. Появление крылатых муравьев и цветение березы знаменует пору для посева овса; когда с ивы полетел пух, значит время для позднего овса. Нашествие комаров и птиц означает богатый урожай злаков, а жаркий Евсеев день предвещает прохладный июнь.

Российские праздники 7 мая 2026

День радио

Эта дата связана с историческим событием: 7 мая 1895 года российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему. В России этот факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи.

Начиная с 1945 года, когда праздновалось 50-летие со дня изобретения радио, эту дату стали отмечать ежегодно.

День Президентского полка

Эта дата тоже связана с важным историческим событием: 7 мая 1965 года Отдельный полк специального назначения был награжден Орденом Красного Знамени за проявленные в годы войны доблесть и отвагу.

Официальной датой Дня Президентского полка, его создания считается 8 апреля 1936 года, когда конвою Московского Кремля присвоили статус специального подразделения.

В этот день ежегодно проводятся торжественные мероприятия: смена караула, парад, представление полка президенту России, возложение венков и цветов к памятникам погибших в годы Великой Отечественной войны.

День создания Вооруженных Сил России

В 1992 году был подписан Указ «О создании Вооруженных Сил Российской Федерации» — эта дата считается днем рождения современной российской армии.

Сегодня российские Вооруженные силы состоят из трех видов: Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота, а также двух родов войск — Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск. Ключевыми являются стратегические ядерные силы, которые обеспечивают мировую стабильность.

День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России

Профессиональный праздник связистов и специалистов радиотехнической службы (РТС) российского Военно-Морского Флота был учрежден в 1996 году.

РТС обеспечивает корабли и береговые части радиоэлектронным вооружением, отвечает за информационное обеспечение и управление силами флота. От надежности связи и работы оборудования зависит успех выполнения задач и слаженность действий на море.

Международный день планетариев

Эта дата приурочена к юбилею открытия первого планетария в Мюнхене (1925). Праздник был учрежден в 1991 году, а с 2023 по 2026 годы его отмечают именно 7 мая.

Цель праздника — популяризация астрономии и знакомство с работой планетариев. В мире насчитывается более 2000 планетариев, в России — свыше 40. Современные планетарии отличаются необычной архитектурой и используются не только для образования, но и для подготовки военных специалистов и космонавтов.

