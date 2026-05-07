Топор, шуба и гантеля в унитазе: суд впервые заставил жильцов платить за засор канализации

Прецедент может изменить отношение россиян к использованию коммунальных сетей.

Впервые суд в Петербурге обязал жильцов нескольких домов, по чьей вине произошел засор канализации, возместить ущерб городскому «Водоканалу». Сантехники, которые вытаскивали из труб тапки, топоры, гантели и даже шубы, решили, что с них хватит, и вычислили вредителей. И в принципе, как выяснил корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров, такое может произойти в каждом городе и районе.

Кадры не для слабонервных. Устранять эту зловонную массу коммунальщикам пришлось с помощью тяжелой техники. Ковш экскаватора вытягивает из канализации все, что жители Гатчинской улицы Петербурга спустили в унитаз.

Здесь тряпки, банки от косметики, зубные щетки, салфетки, пластиковые пакеты. Все это на протяжении месяцев жильцы домов не выкидывали в мусорку, а, словно испытывая систему на прочность, отправляли в канализацию.

«Есть отдельная статья у нас в Административном кодексе — использование жилых помещений не по назначению, порча общедомового имущества, так скажем. Но на практике эта норма к жителям именно в частности, если берем по засору канализации, не применяется», — сказал эксперт по вопросам ЖКХ Александр Сметанин.

Но только не в этом случае. Добиваться от жильцов сознательности Петербургскому водоканалу пришлось через суд. И если раньше такие дела заканчивались ничем — доказать, кто именно засорил коммуникации, большая проблема, то на этот раз жильцам домов придется заплатить. Суд решил, что устранять коллапс и компенсировать ущерб они должны за свой счет.

Проще перечислить, чего жильцы не бросают в канализацию. В конце апреля в том же Петербурге на Суздальском шоссе сильный засор привел к тому, что подвалы близстоящих домов утонули в фекалиях.

«В течение зимы у нас было только пять или шесть засоров. Сейчас у нас снова там стоит вода», — поделилась житель дома № 22 по Суздальскому шоссе Жанна.

Судя по фотографиям коммунальщиков, у городских служб по всей стране идет своеобразный челлендж — найди самый странный предмет, спущенный в унитаз. Попадаются уж совсем пугающие экземпляры. К примеру, в Архангельске из трубы достали четырехметровое нечто. Что это такое, зачем и как оказалось в канализации — рабочие еще долго гадали.

Среди артефактов футболки и шорты, мячи и игрушки. В Казани просторы канализационных труб бороздила голова манекена, перепугавшая коммунальщиков. Как она поместилась в унитаз? Видимо, так же, как и вот эта гантеля или целый топор. А в Нижнем Тагиле хозяин ковра решил избавиться от ненужной вещи. Удивительно, но его удалось смыть в канализацию. Как и эту шубу, которая стала причиной засора в Перми. Виновника тогда не нашли, но так бывает не всегда, — говорят эксперты.

«Дело в том, что я знаю некоторые элитные комплексы. Там люди, даже не лень им проводить генетическую экспертизу, чьи это волосы, что там было намотано, понимаете? Для того чтобы наказать человека, но там штрафы были, извините, десятки, сотни тысяч долларов», — рассказал член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев.

Конечно, штрафы, которые заплатят жители Петербурга, устроившие коллапс, будут ниже. Но, по мнению экспертов, сам прецедент заставит многих задуматься — стоит ли сливать деньги в унитаз.

