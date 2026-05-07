Опасный сезон: тысячи россиян уже пострадали от укусов клещей

С начала сезона у десятков пациентов подтвердили боррелиоз, энцефалит и другие опасные инфекции.

Двадцать пять тысяч человек в эти первые весенние теплые дни уже обратились к врачам с жалобами на укусы клещей. Больше всего за последнюю неделю, почти по тысяче в день. И самое страшное, что у 34 пациентов подтвержденные диагнозы боррелиоза, тифа и энцефалита. В этом году паразиты действительно очень активны. Что с этим делать — объяснит корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

В Калужской области в траве сотни клещей. Сидят друг на друге.

«Их просто тьма. Они вот сидят — это просто с одного метра. Даже меньше. Я собрала по травинкам», — рассказала местная жительница.

Такая прогулка на природе для Сергея Фирулева стала роковой. Его укусил клещ, зараженный энцефалитом. Потом долгое лечение и инвалидность.

«Я лежал лежкой. У меня не держалась ни голова, толком не работали ни руки, ни ноги. <…>Сейчас тоже многое дается сложно. С лечением, конечно, затянули», — поделился пострадавший Сергей Фирулев.

В этом году нас поджидает куда более смертоносная опасность — африканские клещи-убийцы, переносчики другой смертельно опасной инфекции. Эти степные обитатели заметно отличаются от своих лесных собратьев. Из-за огромных размеров их легко спутать с пауками или клопами. Тело у африканских кровопийц желтоватое, а лапки длинные и полосатые. За счет этого они могут преследовать цель.

«Они не переносят энцефалит, но они переносят конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Это достаточно опасное заболевание, оно протекает очень тяжело, требует госпитализации, и у него довольно высокая летальность», — объяснила биолог Ирина Коновалова.

Из-за ранней весны африканские клещи уже атакуют людей в южной части России. В Краснодарском крае, Ставрополье, Дагестане, Крыму.

«Действительно, случаи данного заболевания присутствуют, и, собственно, это тоже у нас получается природно-очаговая фактически инфекция на юге нашей страны», — рассказала кандидат биологических наук, доцент Тюменского государственного медицинского университета Мария Орлова.

С начала сезона от клещей пострадали более 25 тысяч человек. За последнюю неделю зафиксировано семь тысяч укусов. Учитывая, что сейчас только начало мая — немало.

«Многоснежная зима, как этот год, она обеспечивает клещам хорошую защиту от вымерзания, способствует их успешной зимовке», — заявила начальник отдела биологической безопасности и санитарной охраны территорий Роспотребнадзора Ольга Скударева.

Диагнозы «боррелиоз», «тиф», «энцефалит» уже поставили 34 россиянам. География укусов обширная — от Краснодарского края до Иркутской области и Алтая.

«Клещ может напасть и в доме. Например, если его принесет с улицы собака или кошка. Только на этом усатом друге сегодня мы нашли четырех кровопийц», — поделился корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Самый надежный способ уберечь себя от неприятностей — вовремя привиться. Но вакцина от клещевого энцефалита не всегда есть в поликлиниках. Люди начали судиться за право получить законную дозу иммунитета — бесплатно.

«В настоящий момент получается такая ситуация, что-либо производители не произвели достаточное количество, либо кто-то ее купил, да, и держат где-то у себя на складах, но факт остается фактом, что доступности вакцины нет», — объяснила директор АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова.

Еще недавно вакцину можно было самостоятельно купить в аптеке и при соблюдении температурного режима принести в процедурный кабинет. Но это порой тоже задача со звездочкой.

Репелленты, одежда с длинными рукавами и плотными манжетами, как показывает практика, снижают риск укуса, но гарантий не дают. Страховка, на которую уповают некоторые россияне, если задуматься, тоже вещь неоднозначная — если присосавшийся клещ окажется заражен энцефалитом, конго-крымской лихорадкой или боррелиозом, то деньги вам заплатят, но здоровье все равно не вернут.

