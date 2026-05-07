Связано это с публичной угрозой главы киевского режима Владимира Зеленского нанести удар по Москве 9 Мая, в священный для всех россиян праздник — День Победы.

Итак, режим тишины, который глава киевского режима Владимир Зеленский пытался преподнести как свое личное достижение в вопросах мира, оказался большой провокацией, шитой белыми нитками. Прекращение огня, предложенное Киевом, даже не успело начаться, ведь Вооруженные силы Украины атаковали Крым — в результате погибли пятеро мирных жителей. В данной ситуации российское Минобороны нанесло серию ответных ударов. Целями стали объекты в Кривом Роге, Харькове, Запорожской области и Днепропетровске.

Причем некоторые результаты атак украинцы тут же попытались выдать за удары по мирным объектам. Вот, например, детский сад в Сумах. Украинские СМИ заговорили о том, что беспилотник прилетел как раз в тот момент, когда дети пошли на занятия. Но присмотритесь внимательно к этим скриншотам с видеозаписей. Из окон и дверей выводят и выносят мужчин в форме. Вряд ли в садике должно быть столько охранников и ни одного ребенка.

В итоге уже с самого утра десятки чиновников и военных из Киева объявляли о нарушении режима тишины, а фактически рапортовали об успешно проведенной провокации. Причем подобные они устраивают каждый год в начале мая. В этот раз Зеленский во время поездки в Ереван, в присутствии многих лидеров европейских стран, позволил себе прямые угрозы и давал обещания нанести удары по центру Москву. Именно это агрессивное заявление было сначала, а потом уже попытки предложить перемирие. Не случайно МИД России сегодня настоятельно призвал страны обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов и сотрудников международных организаций.

«МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД России напомнили Евросоюзу, что сделать вид, якобы этих публичных угроз не было, не получится. Тем более Москве хорошо известно отношение Запада к празднованию Дня Победы в России.

