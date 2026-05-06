Трамп заявил о якобы согласии Ирана на отказ от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы согласился на отказ от ядерного оружия. Об этом американский лидер сообщил в беседе с журналистами в Белом доме.

«Иран не может обладать ядерным оружием, и они не будут. И они согласились с этим», — сказал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что в течение последних суток между сторонами шли интенсивные и конструктивные консультации. Трамп выразил уверенность, что подписание итогового документа весьма вероятно в ближайшее время.

Также президент США уточнил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с исламской республикой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что операция по разблокировке судоходства в Ормузском проливе «Свобода» временно приостановлена. Дональд Трамп отметил, что решение связано с просьбами Пакистана и других стран, успехами Вашингтона в военном деле, а также достижении «прогресса» в переговорном процессе с Тегераном. При этом Трамп заявил, что блокада пролива будет продолжаться.

