Истребитель США вывел из строя иранский танкер в Оманском заливе

Изначально американские военные вели наблюдение за судном, после чего сделали несколько предупреждений.

Вооруженные силы США произвели несколько выстрелов по иранскому судну Hasna в Оманском заливе. Об этом 6 мая сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

Американские силы неоднократно предупреждали танкер о нарушении блокады. После того как экипаж проигнорировал требования, истребитель F/A-18 Super Hornet, взлетевший с авианосца USS Abraham Lincoln, произвел несколько выстрелов из 20-мм пушки, обезвредив рулевой отсек судна. Танкер шел в иранский порт без груза.

Ранее, 5 мая, портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп может возобновить военную операцию против Ирана уже на этой неделе.

Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что операция «Эпическая ярость» завершена, и теперь Вашингтон с Тегераном будут рассматривать возможные пути урегулирования. Он также подчеркнул, что для развития мирной ядерной энергетики Ирану нет необходимости обогащать уран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп охладил ожидания относительно скорого начала прямого мирного диалога с Ираном. В беседе с журналистом The New York Post он заявил, что момент для подписания документа пока не наступил, хотя в будущем такие переговоры возможны.

Разговор с корреспондентом состоялся вскоре после публикации Трампа в соцсети Truth Social, где глава Белого дома пообещал лично вылететь в Пакистан ради заключения мира, одновременно выдвинув жесткий ультиматум. Американский лидер пригрозил, что в случае отказа Ирана от условий США бомбардировки возобновятся с еще большей интенсивностью.

При этом Трамп уточнил, что в случае согласия Тегерана «высокоэффективная блокада» обеспечит свободу судоходства в Ормузском проливе для всех стран, включая саму Исламскую Республику.

