«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Соперник «красно-белых» пока не определился.

Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в матче финала пути регионов Кубка России по футболу.

Встреча прошла в среду в Москве на стадионе «красно-белых» и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Он отличился на 11-й минуте встречи, ударив из-за пределов штрафной площади армейцев.

Команда Хуана Карседо вышла в суперфинал Кубка России, где встретится с победителем финала пути РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром».

Когда и где пройдет суперфинал Кубка России по футболу

Суперфинал Кубка России‑2026 пройдет в воскресенье, 24 мая, на столичном стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано ориентировочно на 17:00 по московскому времени.

Официальная вместимость арены составляет 81 тысячу зрителей, однако с учетом требований безопасности на крупных футбольных матчах она может быть снижена до 59–73 тысяч мест. В решающем поединке сыграют победитель пути РПЛ и победитель пути регионов. Если основное время завершится ничьей, дополнительное не назначается — обладатель трофея определится в серии пенальти.

