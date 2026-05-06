Москве хорошо известно отношение западных стран к этой дате.

Страны Евросоюза глубоко заблуждаются, если рассчитывают, что смогут замолчать прозвучавшие публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении сорвать празднование Дня Победы в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если в странах ЕС думают, что у них получится „замолчать“ прозвучавшие публично угрозы, как говорится, „замести под ковер“ агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются», — подчеркнула дипломат в обращении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Захарова отметила, что Москве хорошо известно отношение западных стран к этой дате. Она указала, что, по мнению российской стороны, в Европе последовательно разрушают советские мемориалы, проводят эксгумации останков советских солдат и искажают исторические факты.

Также дипломат добавила, что поставки вооружения Украине, по оценке Москвы, делают западные государства соучастниками действий киевских властей.

При этом отмечается, что Россия не рассматривает свои действия как проявление агрессии, а считает их реакцией на возможные угрозы со стороны Украины.

