Опасные паузы в речи: как обычное «хм» может говорить о деменции

Незначительные изменения в манере ведения диалога и запинки становятся первыми сигналами когнитивного упадка.

Ученые обнаружили, что частое использование слов-паразитов и замедление темпа речи являются ранними признаками развития деменции. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи подчеркивают, что такие нюансы, как использование «э-э», «хм» или «а-а» для заполнения пауз, могут указывать на начало деменции. Доктор Тим Бинленд из Общества Альцгеймера пояснил, что человеческая речь — это сложнейший процесс, требующий слаженной работы различных зон мозга.

Когда мозг начинает терять способность эффективно управлять этими сетями, возникают трудности с поиском нужных слов. По его словам, старение мозга можно сравнить с сужением оживленной магистрали: информация все еще проходит, но делает это значительно медленнее. Это заставляет человека чаще запинаться и использовать слова-паразиты, пока он пытается вспомнить подходящую фразу.

Специалисты из Университета Торонто подтвердили эту теорию, проведя эксперимент с участием 125 взрослых в возрасте от 18 до 85 лет. Участники должны были описывать изображения, игнорируя отвлекающие факторы. Выяснилось, что скорость речи и отсутствие долгих пауз напрямую коррелируют с общим здоровьем мозга.

Консультант-нейрорадиолог Эмер Максуини добавила, что в случае развивающегося заболевания запинки становятся не случайными, а превращаются в очевидную закономерность. Кроме того, тревожным маркером считается упрощение грамматики: больные начинают избегать союзов «потому что» или «хотя», заменяя сложные конструкции короткими рублеными предложениями. Например, вместо объяснения причины через связку, человек просто скажет две независимые фразы: «Я остался дома. Я устал».

