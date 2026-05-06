Российская актриса Катерина Шпица родила второго ребенка. У нее и ее мужа, фотографа Руслана Панова, родился сын. Об этом знаменитость сообщила в социальных сетях.

Звезда сериала «Полярный» решила объявить о появлении на свет мальчика при помощи архивных кадров. Катерина разместила видео с гендер-пати, которая состоялась еще в период новогодних праздников в кругу самых близких людей.

«Если вы смотрите это видео, значит, в одном из чудесных мест, где встречают новые жизни, сегодня подтвердилось то, что нам в такой волшебной форме объявил еще под Новый год иллюзионист Саша Шальнев, а мы никому не говорили. То был чудесный день!» — написала актриса.

Это радостное событие стало особенно значимым для семьи. Два года назад они с мужем собирались стать родителями общего ребенка. Но тогда случилось страшное: плод погиб в утробе.

Стоит отметить, что Катерина Шпица не скрывала свое положение от общественности начиная с декабря прошлого года. Несмотря на беременность, она вела привычный образ жизни, посещая светские мероприятия и кинопремии в облегающих нарядах.

У актрисы уже есть опыт материнства. От первого брака с профессиональным каскадером Константином Адаевым она воспитывает сына Германа, который родился в 2012 году. Несмотря на то что супруги развелись в 2015-м, они сохранили теплые отношения.

