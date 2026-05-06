Москалькова назвала число проживающих в России граждан Украины

В России проживает около двух миллионов граждан Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее слова привели РИА Новости.

«К нам приходят очень душераздирающие письма, что, мол, моя мама лежит парализованная на Украине, а мы здесь вот с внуками, как нам ее забрать? А забрать трудно, потому что документов нет, граница закрыта. Но мы находим такие возможности», — сказала она.

Среди них есть как и те, кто уже получил гражданство России, так и те, кто имеет паспорт своего государства. Работа по воссоединению семей России и Украины, члены которых оказались разделены в связи с закрытием границ, продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Украина обменялись пленными в формате «175 на 175». Процедура прошла при участии международных посредников. Кроме того, с украинской территории вернули последних семерых жителей Курской области, которых Киев удерживал незаконно. Предыдущий обмен состоялся 6 марта. Тогда Россия вернула 300 своих военнослужащих, передав Киеву 300 пленных боевиков ВСУ. Посредниками выступили ОАЭ и США.

