Яйца под кран: какие продукты надо обязательно мыть

Все, что попадает на кухню, требует внимания — но вода спасает не всегда и иногда сама разносит угрозу.

Мыть продукты нужно обязательно — это правило кажется простым, почти железным, и именно с него начинается любая кухня, где думают о безопасности.

Яйца перед готовкой, апельсины перед чисткой, мясо перед разделкой, рыба перед жаркой — все это хочется отправить под воду, потому что еда проходит через магазины, склады, руки продавцов, упаковку, холодильники и домашние пакеты. На первый взгляд, чем больше воды, тем меньше грязи. Но яйца показывают, что расследование кухонной чистоты гораздо сложнее, чем кажется.

С яйцами все особенно коварно. С одной стороны, они действительно могут быть источником опасности, потому что главная угроза здесь — сальмонелла.

Эта бактерия способна вызвать тяжелое пищевое отравление с высокой температурой, болью в животе, диареей и рвотой. Поэтому желание помыть яйцо перед тем, как разбить его в сковороду или миску с тестом, выглядит логичным. Никому не хочется, чтобы грязь со скорлупы попала в еду.

Но проблема в том, что обычная вода не уничтожает сальмонеллу. Она не работает как дезинфектор, не обезвреживает опасные микроорганизмы и не превращает сомнительный продукт в безопасный.

Более того, если мыть яйца заранее и потом убирать их в холодильник, можно добиться обратного эффекта. На скорлупе есть защитный слой, который помогает содержимому оставаться изолированным от внешней среды.

Когда человек активно трет яйцо, использует воду или бытовые средства не по назначению, этот барьер может нарушиться. Скорлупа кажется плотной, но на самом деле она пористая. Через микроповреждения и поры бактерии могут получить путь внутрь.

Отсюда первый неожиданный вывод: яйца мыть надо, но не всегда одинаково и не тогда, когда удобно. Если речь идет о домашних, фермерских или деревенских яйцах, на которых могут оставаться следы помета, перьев, подстилки или земли, мыть их перед использованием действительно необходимо.

Но делать это надо прямо перед готовкой, а не перед хранением. Помыл, использовал, подверг термической обработке — вот логика безопасного поведения. А вот помыл, сложил обратно в лоток и оставил на неделю — уже риск.

Фабричные против фермерских

Главная ловушка в разговоре о яйцах заключается в том, что люди часто воспринимают все яйца одинаково. Скорлупа есть, форма одна, продукт привычный — значит, и правила одни. Но санитарная история фабричных и домашних яиц различается.

Фабричные яйца, которые продаются в магазинах, проходят промышленную обработку. По санитарным нормам на прилавок должны попадать безопасные продукты, поэтому на птицефабриках яйца дезинфицируют щадящими способами, которые рассчитаны именно на скорлупу.

Их могут обрабатывать специальными растворами, ультрафиолетом или озоном. Кроме того, важны условия содержания птицы и контроль на производстве. Поэтому магазинное яйцо без видимых загрязнений не нужно заранее мыть перед тем, как положить его в холодильник.

Если такое яйцо выглядит чистым и вы собираетесь его варить вкрутую, долго жарить или использовать в выпечке, дополнительная мойка чаще всего не нужна.

Но если есть сомнения, если скорлупа кажется грязной или яйцо пойдет в блюдо с неполной термической обработкой, его можно аккуратно вымыть прямо перед использованием. Именно здесь важно слово «перед». Не за день, не после покупки, не «чтобы лежало чистеньким», а непосредственно перед тем, как оно окажется в кипятке, на сковороде или в тесте.

С фермерскими и домашними яйцами подход строже. Они могут не проходить промышленную санитарную обработку, а значит, на поверхности скорлупы остаются реальные загрязнения. В таком случае мытье перед приготовлением — не прихоть, а необходимая мера.

Но и здесь нельзя превращать гигиену в механическое натирание губкой. Губка сама может стать переносчиком бактерий, которые потом окажутся на посуде, раковине, столешнице и руках. Гораздо безопаснее действовать аккуратно, использовать теплую воду и специальные средства, предназначенные именно для обработки яиц, если они есть под рукой.

После этого яйцо не должно отправляться обратно на хранение — его нужно готовить.

